Lazza in concerto al Forum di Assago con il suo Ouver-Tour: la scaletta del concerto, ricco di ospiti a sorpresa

Lazza tour scaletta. Con 20 settimane non consecutive in cima alla classifica degli album più venduti in Italia nel 2022 alle spalle e un secondo posto al Festival di Sanremo 2023, il live di Lazza che si è appena tenuto al Forum di Assago non avrebbe potuto essere che un grande successo.

Il trionfo di Lazza al Forum di Assago era praticamente già scritto: d’altra parte Mllano è pur sempre la sua città e il giovane pubblico meneghino, si sa, a questo genere di rapper è particolarmente affezionato (senza nulla togliere al resto dell’Italia, eh, beninteso!). Ecco dunque il motivo per cui il rapper di Cenere ha voluto tirare fuori dal proprio cappello per l’occasione un live ancor più speciale degli altri, regalando ai suoi fan un concerto che difficilmente riusiciranno a dimenticare.

Lazza & Friends al Forum di Assago

Sul palco del palazzetto alle porte di Milano Lazza ha voluto con sé Takagi e Ketra, i re mida del pop italiano che hanno firmato la base di Panico, ma anche Sfera Ebbasta (che ha cantato Piove e S!r!), Fred de Palma (con Mala), Anna Pepe (che con lui ha interpretato 3 di cuori), Giame (sul palco con Fiori) e Capo Plaza (con Alyx).

Il live è stato impreziosito anche da un momento particolarmente emozionante, quello in cui Lazza si è seduto al pianoforte e, da buon pianista, ha interpretato quattro versioni voce e piano dell’eccellente Sirio (Concertos).

La chiusura è stata affidata alle mega hit Cenere, ancora oggi in top 5 nella classifica dei singoli più venduti in Italia, e infine Ferrari, il pezzo “preso in prestito” dalla celebre I need a girl pt 2 dei colleghi americani Diddy, Ginuwine, Loon, Tammy Ruggieri e Mario Winans.

Qui sotto la scaletta completa del concerto.

Lazza Scaletta tour: Ouver-Tour Forum di Assago 22 aprile 2023