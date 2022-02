Laura Pausini un viaggio nei ricordi (iconici) degli anni ’80 per il video di “Scatola”

Laura Pausini Scatola video.

Dopo essersi esibita in collegamento da Roma con Caja, la versione spagnola di Scatola, al prestigioso Premio Lo Nuestro, Laura ha lanciato alle 5 del mattino, ora italiana, il videoclip del suo nuovo singolo.

Un video che al suo interno mostra per la prima volta alcune immagini del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, in uscita in tutto il mondo in italiano e spagnolo (e sottotitolato per le altre lingue) dal 7 aprile su Amazon Prime Video.

Con le immagini del video ci immergiamo immediatamente negli anni ’80, nella vita della giovane Laura. Una cameretta, tante musicassette, uno stereo, articoli su Whitney Houston, il poster de Il tempo delle mele, quello di Luca Carboni, degli Spandau Ballet, di Eros Ramazzotti e di Michael Jackson.

La voce della mamma di Laura la invita ad andare a letto e per la prima volta vediamo la ragazzina interpretata da Cezara Zeka. Lei incurante continua ad ascoltare musica e ballare… il resto non vi resta che guardare il video diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) per scoprirlo e avere uno spoiler sulla domanda attorno a cui ruota il film della Pausini: “Cosa sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo?”

Il fumetto che si vede all’interno del video è di matteo Bonacci.