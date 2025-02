Laura Pausini e i Pokémon: la storia di “The Extra Mile”, la canzone nel film “Pokémon 2 – La Forza di Uno”

Laura Pausini e Pokémon: la cantante italiana più amata nel mondo ha inciso una canzone per il film “Pokémon 2 – La Forza di Uno.

Il 27 febbraio si è celebrata la Giornata Mondiale dei Pokémon, e per l’occasione abbiamo realizzato un Pokédex della musica italiana, immaginando quali Pokémon sarebbero i cantanti del nostro panorama musicale. Ma se c’è un’artista che con il mondo dei Pokémon ha avuto un vero e proprio legame, quella è Laura Pausini.

Oltre ad essere la cantante italiana più amata nel mondo, con una carriera che spazia dal Grammy alla Nomintation all’Oscar, dai tour internazionali al ruolo di giudice nei talent show più prestigiosi del mondo, la Pausini è stata anche l’unica artista italiana ad aver inciso un brano per un film dei Pokémon.

“The Extra Mile”: la canzone di Laura Pausini nel film dei Pokémon

Nel 2000, Laura Pausini ha interpretato, rigorosamente in inglese, il brano The Extra Mile, presente nella colonna sonora del film Pokémon 2 – La Forza di Uno. Il film, uscito in Giappone nel 1999 e distribuito in Italia il 22 dicembre 2000, è stato un successo globale, incassando oltre 140 milioni di dollari al botteghino.

La colonna sonora ufficiale del film, pubblicata dalla Atlantic Records, includeva brani di artisti internazionali come Donna Summer e i Westlife. The Extra Mile di Laura Pausini spiccava come l’unico brano interpretato da un’artista non anglofona contenuto nella colonna sonora e nel relativo cd, un’ennesima testimonianza del prestigio internazionale della cantante italiana.

Il brano The Extra Mile è stato scritto dalla cantautrice australiana Tina Arena, vincitrice di numerosi premi internazionali, tra cui sei ARIA Awards e due World Music Awards. La canzone trasmette un messaggio di determinazione e forza interiore, elementi perfettamente in linea con il mondo dei Pokémon, dove il coraggio e la perseveranza sono al centro di ogni avventura.

Di seguito, il testo originale e la traduzione del brano interpretato da Laura Pausini e inserito nella tracklist dell’album del 2000 pubblicato dalla cantante, Tra te e il mare.

The Extra Mile – testo

Testo originale:

Countless eyes are watching

In this our finest hour

It’s time to realize the dream

Of who we really are

I’m gonna freeze this space and time

Rise to meet the call

Seize the moment make it mine

And through it all

Straight as the arrow flies

I will run towards the finish line

With all the strength I found

My feet won’t touch the ground

I will scale the heights if I believe

The wings of faith will carry me

I’ll go the distance just to reach

The arms I’m running to

I’ll go the extra mile for you

I know it won’t be easy

To make you understand

I wanna take the glory

And put it in your hands

‘Cause you’re the light that makes me shine

You’re the hero in my eyes

Win or lose, do or die

I’ll make it heard

Straight as the arrow flies

I will run towards the finish line

With all the strength I found

My feet won’t touch the ground

I will scale the heights if I believe

The wings of faith will carry me

I’ll go the distance just to reach

The arms I’m running to

I’ll go the extra mile for you

(I’ll go the extra mile) In the end

(I’ll go the extra mile) I wanna be able to say

I’d give all of me for the world to see

And I will do it all again

I’ll go the extra mile

Straight as the arrow flies

I will run towards the finish line

With all the strength I found (all the strength I found)

My feet won’t touch the ground

I will scale the heights if I believe

The wings of faith will carry me

I’ll go the distance just to reach

The arms I’m running to

I’ll go the extra mile for you

Knowing it would be worthwhile,

I will go the extra mile

For you.

Traduzione in italiano

Innumerevoli occhi stanno guardando

In quest’ora che è la nostra migliore

È il momento di realizzare il sogno

Di chi siamo veramente

Congelerò questo spazio e questo tempo

Per rispondere alla chiamata

Coglierò l’attimo e lo farò mio

E attraverso tutto questo

Dritto come vola una freccia

Correrò verso il traguardo

Con tutta la forza che ho trovato

I miei piedi non toccheranno il suolo

Scalerò le vette se ci credo

Le ali della fede mi porteranno

Percorrerò la distanza solo per raggiungere

Le braccia verso cui sto correndo

Farò un passo in più per te

So che non sarà facile

Farti capire

Voglio prendere la gloria

E metterla nelle tue mani

Perché sei la luce che mi fa brillare

Sei l’eroe nei miei occhi

Vincere o perdere, fare o morire

Farò sentire la mia voce

Dritto come vola una freccia

Correrò verso il traguardo

Con tutta la forza che ho trovato

I miei piedi non toccheranno il suolo

Scalerò le vette se ci credo

Le ali della fede mi porteranno

Percorrerò la distanza solo per raggiungere

Le braccia verso cui sto correndo

Farò un passo in più per te

(Farò un passo in più) Alla fine

(Farò un passo in più) Voglio poter dire

Che ho dato tutto di me perché il mondo vedesse

E lo rifarei di nuovo

Farò un passo in più

Dritto come vola una freccia

Correrò verso il traguardo

Con tutta la forza che ho trovato

I miei piedi non toccheranno il suolo

Scalerò le vette se ci credo

Le ali della fede mi porteranno

Percorrerò la distanza solo per raggiungere

Le braccia verso cui sto correndo

Farò un passo in più per te

Sapendo che ne varrà la pena,

Farò un passo in più per te.