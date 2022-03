Amazon Prime Video rende disponibile il trailer ufficiale di “Laura Pausini Piacere di conoscerti”

Laura Pausini Piacere di conoscerti trailer. Mancano tre settimane all’uscita in contemporanea in 240 paesi del mondo, in esclusiva su Amazon Prime Video del film diretto da Ivan Cotroneo con e su Laura Pausini. Dopo il poster del film Prime Video ha reso disponibile il primo trailer della pellicola.

Il film non solo ripercorrerà i quasi 30 anni di carriera, che cadranno il prossimo anno, dell’artista musicale più internazionale d’Italia ma risponderanno alla domanda: cosa avrebbe fatto Laura nella sua vita se quel giorno di febbraio del 1993 non avesse vinto il Festival di Sanremo con La solitudine?

Questa la sinossi di questo docu-film ideato dalla cantante e, a seguire, il trailer.

Esperienze incredibili e quasi trent’anni di carriera ma cosa avrebbe fatto Laura se non avesse vinto Sanremo?

Lo scoprirete in Laura Pausini – Piacere di Conoscerti disponibile dal 7 Aprile Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo. Il film nasce da un’idea originale della Pausini ed è stato scritto con Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Cotroneo, tra l’altro già regista di Un bacio, film molto apprezzato dalla cantante, lo dirige con la supervisione creativa di Francesca Picozza.