Amazon Prime Video svela la locandina di “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”

Come ormai è noto da tempo il 7 aprile 2022 arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il film sulla vita di Laura Pausini. Oggi il noto portale di streaming video ha svelato il poster del progetto.

La cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo nonché vincitrice del Golden Globe, del Grammy Awards, di quattro Latin Grammy e nominata all’Oscar nel 2021, sarà protagonista di questo progetto nato da una sua idea e scritto da Ivan Cotroneo, già regista de La kryptonite nella borsa e Un bacio, Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) e Laura Pausini. La regia è dello stesso Ivan con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi.

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Laura Pausini Piacere di conoscerti poster e trama

Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che per la prima volta saranno svelati al pubblico.

Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

Ecco a seguire la la locandina del progetto.