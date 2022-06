Laura Pausini sul nuovo album: "Mi rimetto al lavoro, ho paura ma spero di fare per voi un disco speciale..."

Laura Pausini chiude il Be me parlando del nuovo album.

Mercoledì 8 giugno Laura Pausini è tornata finalmente ad esibirsi dal vivo in un concerto dopo tre lunghi anni. Un concerto speciale, quello riservato agli iscritti del suo fan club, con un messaggio importante e sentito riguardo al nuovo album.

Il “Be me”, questo il nome dello show riservato agli iscritti al fan club quest’anno (Be me perché chiunque lo volesse in quel giorno poteva provare ad essere Laura, replicando alcuni degli outfit più noti della sua carriera), era stato rimandato per due anni a causa della pandemia.

E così’ l’8 giugno ha visto arrivare alla RCF Arena di Reggio Emilia, ex Campovolo, persone dal Belgio, dalla Spagna, dal Sudamerica, da tutto il mondo.

Laura, dopo un intrattenimento a cura di Radio Italia, si è donata al suo pubblico per oltre 3 ore proponendo una scaletta di brani scelti da lei e dai fan, una scaletta inedita con tante canzoni che l’artista non interpretava da anni, e che non sarà mai più replicata.

LAURA PAUSINI NUOVO ALBUM

Ma non solo, Laura ha parlato molto, si è sfogata, si è raccontata, ha pianto, ha svelato aneddoti e curiosità e, quando tutto questo si è concluso, è tornata a parlare del nuovo album. Un disco che ad alcuni sembra non arrivare ma che probabilmente in realtà è solo vittima del nuovo modo di fruire la musica.

La Pausini infatti manca con un disco di inediti dal 2018, anno in cui è uscito “Fatti sentire”. Sono passati quindi quattro anni che, la storia della musica insegna, un tempo erano il normale tempo necessario tra un disco e l’altro.

Ma i tempi sono cambiati, le case discografiche con le loro richieste e i loro obblighi contrattuali sono cambiati ed oggi sembra non esserci più tempo. In parte Laura ci ha scherzato sù indossando in treno una maglietta con scritto: “Non ti preoccupare, il disco è come i figli, quando devono arrivare, arrivano“.

Ma al di là del gioco, la tensione dopo due anni sempre in moto tra “Io sì” (con relativa promozione mondiale e ancora Golden Globe, Oscar, etc…) lavorazione del film, nuovo singolo, uscita e promozione del film, conduzione dell’Eurovision, si fa sentire. E la stanchezza anche.

Per questo la cantante ci ha tenuto a rassicurare di persona i suoi fan: subito dopo il concerto evento “Una, nessuna, centomila”, si rimetterà al lavoro sul nuovo disco. Un album che la spaventa in qualche modo perché l’attesa e le aspettative sono alte e perché a 48 anni Laura sente l’esigenza di restituire ancora di più ai suoi fan quello che ha ricevuto, con musica, canzoni ed emozioni.

Ad oggi non c’è ancora una data di uscita… si dice che il disco necessiti di uscire entro il 2022 anche se, vista la lavorazione che richiede un disco di questo calibro (ricordiamo che parliamo di una popstar internazionale), scelta dei pezzi, provini, traduzione in spagnolo e portoghese, incisione, scelta dei singoli, scelta del concept grafico e artistico etc… sarebbe forse il caso di aspettare il 2023 anno in cui tra l’altro Laura festeggerà 30 anni di carriera.

Ed è con parole cariche di passione e dedizione che la cantante ne ha parlato in chiusura del suo live…

Spero di fare per voi un disco speciale, che rimanga per tanto tempo per noi. Vi prometto ci metterò tutta la mia volontà, la mia forza, il mio coraggio perché ho paura… ma ce la posso fare solo se mi fate sempre sentire, se mi fate sentire che ci siete, se mi dite che mi volete bene, se credete ancora nella mia voce.

Io sono qui per voi, sono qui per voi, sono nata per voi… e sono qui e non me ne vado mai… vaffanxxxx.