10 settembre 1995 – 10 settembre 2020. Il Laura4U, fan club ufficiale di Laura Pausini, compie oggi 25 anni e l’artista ha voluto fare una sorpresa a tutti i suoi fan in attesa di poter comunicare la nuova data del raduno ufficiale.

Il fan club di Laura Pausini è sicuramente quello che in Italia raccoglie il maggior numero di iscritti, persone da tutto il mondo che seguono la cantante e la sostengono quotidianamente.

Sono oltre 40.000 infatti gli iscritti al Laura4U, persone di tutte le età provenienti da ben 45 paesi differenti nel mondo.

La sorpresa che la cantante ha realizzato per i suoi fan sulla sua pagina Instagram è un video di un live realizzato con i suoi musicisti (girato nel rispetto della normativa vigente per il Covid-19), di alcuni brani che non esegue spesso live: Casomai (cantata metà in italiano e metà in spagnolo) e I need love, tratta dal suo unico album in inglese, From the inside del 2002.

Questo brano, terzo singolo estratto dall’album Laura Live World Tour 09, è stato scritto dalla stessa Laura insieme a Cheope e Daniel Vuletic.

Casomai è una canzone a cui Laura Pausini è molto legata in quanto racconta la sua storia d’amore con Paolo Carta.

Ecco come l’artista ha annunciato sui social questa sorpresa:

“25 anni fa, oggi, è nato il nostro fan club Laura4u.

Da 500 iscritti italiani siamo passati a 40 mila iscritti da 45 paesi nel mondo…come posso ringraziarvi? Ho pensato di registrare nel mio giardino queste canzoni per voi, per farvi un regalo! Sono canzoni che non canto spesso e sono solo un assaggio di ciò che sarà il raduno del 2021 al quale spero di dare una data prestissimo. Auguri a noi, che ci capiamo, non ci tradiamo e siamo qui, nelle attese e nelle follie dei nostri incontri.

Vi voglio bene

Laura“.

Guitar: Paolo Carta

Piano: Fabio Coppini

Bass: Roberto Gallinelli

Drums: Ernesto Lopez

Mixed and recorded by: Paolo Carta

Directed by: Mauri Maggi for Telemauri

Production: Bicio Marchi

Backliner: Alessandro Fabbri

Cameramen: Salvatore Billeci, Mattia Depalo

Edited by Giorgio Guerrieri and Andrea Piombin for Akuna Matata

Hairstyle: Federica Zaccherini

Makeup: Ceci