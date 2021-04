Laura Pausini lancia il vinile di "Io sì (Seen)" brano candidato all'Oscar. Mentre Maria De Filippi...

Laura Pausini Io sì (Seen) è il brano contenuto nella colonna sonora del film La vita davanti a sé che sta dando soddisfazioni internazionali alla nostra canta più nota e stimata all’estero.

Il brano ha portato a casa diversi premi da tutto il mondo: il Golden Globe in primis, ma anche il Capri, Hollywood – International Film Festival, il CinEuphoria Awards 2021, il Los Angeles Italia Film Festival e il Satellite Award.

A questi premi si aggiungono le nomination ottenute ai Critics’ Choice Awards, Georgia Film Critics Association, l’Hawaii Film Critics Society Awards, Houston Film Critics Society Awards e il Latino Entertainment Journalists Association Film Awards.

Tra le nomination ottenute di cui ancora si aspetta il verdetto ci sono il Gold Derby Film Awards, il David di Donatello (previsti per l’11 maggio) e, sopratutto, il Premio Oscar che si svolgeranno il 25 aprile prossimo.

Laura Pausini Io sì (Seen)

Per festeggiare tutti questi traguardi Laura Pausini, insieme alla sua casa discografica, la Warner Music Italy, ha deciso di pubblicare una speciale versione in vinile del brano con all’interno tutte le versioni internazionali. La canzone fino ad oggi era uscita solo in digitale e, in questa versione in vinile ad edizione limitata, conterrà le versioni inglese, spagnolo, portoghese, francese e italiano/inglese, più una speciale dedica scritta da Laura al suo pubblico.

“Da domani 2 Aprile in preorder Warner Music Italia presenta l’esclusivo vinile di “Io Sì (Seen)”, vincitore del Golden Globe Award®️ e nominato ai David di Donatello®️ e ai prossimi Oscars®️ nella categoria Best Original Song per il film “The Life Ahead” Oltre alla versione italiana, questa limited edition numerata conterrà le versioni inglese, spagnolo, portoghese, francese e italiano/inglese, più una speciale dedica scritta da Laura al suo pubblico.“

Il vinile è in vendita dal 2 aprile.

Nel frattempo il settimanale Vero ha svelato che, secondo dei rumors, Maria De Filippi sognerebbe come ospite per la gran finale di Amici di Maria De Filippi proprio Laura Pausini, artista che già in passato ha partecipato al programma (per esempio nella prima puntata del serale nell’edizione vita da Irama).