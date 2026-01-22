Laura Pausini scopre le carte sui duetti di Io Canto 2, da Annalisa ad Achille Lauro

Laura Pausini i duetti di Io Canto 2.
La cantante oggi ha tolto il velo sul punto che, diciamolo, interessava a tutti: i duetti di Io Canto 2. E la fotografia che ne esce è piuttosto chiara: non è solo un disco di cover, è un progetto costruito come un ponte tra generazioni e mondi diversi, con nomi che vanno da Annalisa a Achille Lauro, passando per Lucio Dalla e arrivando fino a ospiti internazionali.
Il tutto mentre sul fronte internazionale continua ad accumulare nuove attenzioni: la Pausini è infatti tra le candidate ai Premio Lo Nuestro 2026 come Artista Pop Femminile dell’Anno, e in più Se Fue con Rauw Alejandro compare tra le nomination di collaborazione pop dell’anno.
laura pausini – Io Canto 2: i duetti ufficiali svelati oggi
Partiamo dai featuring. I duetti annunciati in tracklist sono cinque e hanno un senso preciso: mettere insieme repertorio e presente.
- “Ma che freddo fa” con Annalisa
- “16 Marzo” con Achille Lauro
- “Felicità” con Lucio Dalla
- “Quem de nós dois” con Ana Carolina e Ferrugem
- “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb
Il duetto con Annalisa su Ma che freddo fa è la scelta che più parla al presente radiofonico, perché mette insieme due voci che sanno essere popolari senza diventare prevedibili. Quello con Achille Lauro su 16 Marzo invece gioca su un terreno diverso: una canzone recente, ma già “da repertorio”, in cui l’interpretazione conta più del colpo a effetto.
E poi c’è Lucio Dalla. Felicità è il featuring che sposta l’asse emotivo del disco e lo porta dove Pausini, quando vuole, sa essere chirurgica: memoria e rispetto.
Io Canto 2: la tracklist ufficiale
- Ritorno ad amare
- Quanno chiove
- Quem de nós dois con Ana Carolina e Ferrugem
- Dettagli
- Immensamente
- 16 Marzo con Achille Lauro
- Hai scelto me
- La Isla Bonita
- E poi
- Felicità con Lucio Dalla
- Já sei namorar
- Ma che freddo fa con Annalisa
- Un senso
- Non sono una signora
- Ci vorrebbe il mare
- La Dernière Chanson (Due Vite) con Julien Lieb
- Wenn du an Wunder glaubst
Solo nella versione Deluxe
- Fratello sole sorella luna
- O céu dentro de um quarto
- Il cielo in una stanza
- This world we love in
Premi e nomination: Premio Lo Nuestro 2026 e riconoscimenti internazionali
Il tempismo non è casuale: l’annuncio dei duetti arriva mentre Pausini è nuovamente sotto i riflettori anche fuori dall’Italia. Ai Premio Lo Nuestro 2026 è tra le candidate come Artista Pop Femminile dell’Anno e, con “Se Fue”, figura tra le nomination di Colaboración del Año – Pop insieme a Rauw Alejandro.
C’è poi un altro riconoscimento internazionale in arrivo per cantante che sarà premiata al Premios Dial, prestigiosi riconoscimenti musicali spagnoli assegnati annualmente dal 1996 dall’emittente radiofonica Cadena Dial e che celebrano i migliori artisti e gruppi del panorama pop in lingua spagnola.
X
Threads