Laura Pausini: la discografia della cantante da più di 75 milioni di copie vendute nel mondo arriva per la prima volta in vinile

Laura Pausini ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera lo scorso 27 febbraio e lo ha fatto con l’evento #Laura30, tre concerti in 24 ore in tre città del mondo (e due continenti). Poi è ripartita con Un buon inizio. I festeggiamenti continuano però con una grossa novità: l’arrivo nei negozi di dischi dell’intera discografia della cantante in vinile.

La carriera di Laura Pausini è iniziata nel 1993 quando sul mercato arrivavano musicassette e cd, ma i vinili non erano più considerati un supporto su cui puntare. Per questo della carriera della Pausini esistono solo i vinili degli ultimi progetti, i dischi lanciati quando il vinile è tornato un oggetto di culto: Simili, Laura Xmas, Fatti sentire e i maxi singoli Io sì (Seen), Scatola e Un buon inizio.

Ora per la prima volta gli album che hanno contribuito a rendere Laura Pausini la cantante italiana più nota e premiata nel mondo che conta oltre 75 milioni di copie fisiche arrivano in 33 giri in un edizione speciale stampata su vinile colorato in edizione limitata e numerata.

Si parte da venerdì 26 maggio con i primi tre album della discografia della cantante. Laura Pausini, album di debutto del 1993 contenente brani come La solitudine e Non c’è, Laura, secondo disco lanciato nel 1994 e che vede in tracklist anche Strani amori e Gente e per chiudere questo primo lancio l’album che ha segnato l’ingresso della cantante nel mercato internazionale, Le cose che vivi del 1996 che contiene tra le altre Incancellabile, Seamisai, Ascolta il tuo cuore e Le Cose che vivi.

Laura Pausini in vinile

Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, suddiviso in più tappe, tra i brani che in trent’anni sono diventati alcuni dei titoli più iconici della storia della musica italiana nel mondo.

I vinili, realizzati con cura e attenzione ai dettagli, dal colore all’artwork, con le copertine originali degli album, sono stati pensati per diventare pezzi da collezione per i milioni di fan di Laura Pausini in tutto il mondo. A rendere il progetto ancora più unico e speciale, la possibilità di ascoltare in esclusiva streaming due tracce extra per ogni album tratte dai live #Laura30, le tre special performance che l’Artista ha regalato al suo pubblico lo scorso 27 febbraio a New York, Madrid e Milano.

Su ogni vinile sarà applicato uno sticker con il logo laura30 e all’interno una infocard con un QR code che fornirà le istruzioni per l’ascolto in streaming dei brani live.

Gli album saranno arricchiti in questa versione da alcune tracce internazionali: A Laura Pausini sarà aggiunta La solitudine in una versione live italiana/spagnola/inglese e Non c’è in versione live italiana/spagnola, a Laura le versioni in spagnolo di Strani amori e Gente e al terzo album, Le Cose Che vivi, Incancellabile e la title track anche in spagnolo.

Tutte le ristampe usciranno per Atlantic/Warner Music Italy e dopo i primi tre album fuori dal 26 maggio saranno queste le prossime uscite:

30 giugno La mia risposta, Tra te e il mare e From the inside

28 luglio Resta in Ascolto, Io canto e Primavera in anticipo

25 agosto Inedito, Simili e Fatti sentire).

Tra l’altro ricordiamo che il 17 giugno si svolgerà allo Stadio di Solarolo LAUNATICI, la grande festa del Fan club ufficiale con Laura e in quell’occasione All Music Italia consegnerà l’ALL MUSIC ITALIA AWARDS speciale alla carriera alla cantante.