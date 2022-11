Laura Pausini ricorda la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la storia di Alessia Pizzuti

Quest’oggi, 25 novembre, è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un giorno importantissimo, in cui è fondamentale ricordare come le donne siano purtroppo ancora oggi, nel mondo ma anche in Italia, vittime di violenze e soprusi senza fine. Gli ultimi dati sul femminicidio in Italia, ad esempio, sono a dir poco agghiaccianti: nel 2021 sono stati riportati un totale di 104 femminicidi; secondo l’Istat, inoltre, il 58,8% delle donne uccise in Italia è vittima di un partner o di un ex partner. Laura Pausini, a proposito, è una delle artiste italiane più attive in assoluto quando si parla di diritti delle donne e di lotta contro la violenza di genere e anche oggi ha deciso di alzare la propria voce per sensibilizzare i suoi fan sul tema.

Con un post Instagram, Laura Pausini ha voluto pubblucsre la storia di Alessia Pizzuti, che ha conosciuto ormai diversi anni fa quando la chiamò per un’intervista in una radio italiana. Alessia ha voluto condividere con l’artista un importante video messaggio proprio in occasione di questa giornata così tanto importante.

Nel 2018 Pizzuti è riuscita, nel momento forse più difficile della sua vita, a fare quello che tante altre non hanno avuto il coraggio di fare, ovvero alzare la voce e chiedere aiuto dopo aver subito una violenza domestica. Quando Laura Pausini ha scoperto la storia della donna ha quindi deciso di chiamarla in privato, per scoprire la sua difficile realtà. A proposito, l’artista ha commentato: “Allora era piccola, fragilissima e indifesa. A lei, che rappresenta molte altre donne che si trovano o si sono trovate nella sua stessa situazione, ho dedicato la mia partecipazione di giugno al concerto Una. Nessuna. Centomila”.

Alessia Pizzuti ha anche scritto un libro per parlare della sua vicenda di vittima di violenze. Il romanzo si chiama l’eco della tua voce. Qui ne trovate un breve estratto:

“Non rimandare a domani.

Abbi cura di te e della luce che ti fa splendere.

Credi che, al di là delle nuvole, ti aspetta il sole… sempre.

Meriti quel sole.

E quando ti senti in gabbia, ovunque tu sia: trova la chiave e scappa.

Aggrappati a chi, lì da qualche parte, ti tende le mani.”

Il messaggio di Laura Pausini per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne