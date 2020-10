Laura Pausini Io si (Seen) videoclip.

Dopo il lancio in digitale dell’EP omonimo avvenuto la scorsa settimana, da oggi il nuovo singolo di Laura Pausini è entrato in rotazione radiofonica ma non solo, proprio oggi è uscito il videoclip ufficiale.

Laura Pausini Io si (Seen) videoclip

Nel video possiamo assistere all’intensa interpretazione di Laura e ad una straordinaria chiusura con l’emozionante cameo di Sophia Loren.

Proprio come il film in cui il brano è inserito, The Life ahead / La vita davanti a sé, il videoclip è diretto da Edoardo Ponti e vede protagoniste molte donne i cui volti, in primissimo piano, restituiscono il forte messaggio di unicità, intensità e veridicità che legano la canzone al film.

Ed è proprio per questo che la Loren, tornata sulle scene dopo 10 anni con questa pellicola e ha deciso di prendere parte al videoclip di Io si che racconta nel suo testo proprio il grande insegnamento che il suo personaggio offre nella pellicola che dal 13 novembre sarà disponibile su Netflix.

Il brano è stato scritto da Diane Warren. Il testo italiano, scelto per accompagnare il film in tutto il mondo è dalla stessa Pausini e di Niccolò Agliardi.

Ecco a seguire il videoclip.