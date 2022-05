Laura Pausini dopo il malore all’Eurovision è positiva al Covid

Nella serata finale dell’Eurovision Song Contest c’è stata molta preoccupazione tra i fan di Laura Pausini, e non solo, quando nella parte finale dello show, durante la lettura delle votazioni, la cantante è scomparsa dalla scena per una ventina di minuti circa.

La sera stessa è stata la stessa Laura a rassicurare i fan dicendo di aver avuto un calo di pressione e, proprio per questo, di essersi fermate su consiglio delle dottoresse presenti che ha ringraziato sui suoi social. La Pausini del resto da un anno non ha un attimo di tregua. Precisamente dalla pubblicazione di Io sì (Seen), ovvero da ottobre del 2020.

La vittoria del Golden Globe e la nomination all’Oscar l’hanno vista partire per un giro promozionale in tutto il mondo a cui è seguita la lavorazione del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, il singolo Scatola e l’uscita della pellicola con relativa promozione per entrambe in tutto il mondo, la lavorazione di un disco di inediti che dovrebbe uscire nel 2022 (e che forse la casa discografica dovrebbe spostare nel 2022 per non affaticare troppo l’artista cogliendo anche l’occasione che nel 2023 Laura festeggerà 30 anni di carriera). E poi via alle prove, durate circa 20 giorni, per l’Eurovision.

Ok che la cantante è spesso soprannominata la Wonder Woman della musica italiana per la sua instancabile energia che la porta a spostarsi per il mondo prendendo anche 3 aerei in un giorno, ma è comunque umana. Laura nei giorni scorsi ha scritto:

Quanto amore mi avete dimostrato da tutto il mondo! Grazie!

Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene…. gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress… ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio Mika e Alessandro Cattelan.

Nella giornata del 18 maggio, due giorni dopo il suo compleanno, Laura Pausini è tornata a scrivere sui social svelando di aver scoperto di essere positiva al Covid…

Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava… non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così.

Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare.

Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad “Amor de la Música” questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida.

Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America… spero presto. Vi amo tutti!

Nell’augurare a Laura una pronta guarigione le diciamo… un affettuoso: “Riposa!“.