Laura Pausini racconta la sua doppia vita e presenta “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”

Mancano poche ore all’uscita su Prime video di Laura Pausini – Piacere di conoscerti, il film che in 80 minuti risponde alla domanda “Cosa sarebbe accaduto se Laura Pausini non avesse vinto il Festival di Sanremo?“.

Questa la sinossi del film:

La pellicola nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo?

La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo che per la prima volta saranno svelati al pubblico.

Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale. Il progetto è nato da un’idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Laura Pausini, diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso).

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Foto di copertina di Tommy Napolitano