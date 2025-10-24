Laura Pausini premiata a Miami con il Billboard Icon Award

Laura Pausini aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera internazionale. Il 23 ottobre, al James L. Knight Center di Miami, è stata premiata con il Billboard Icon Award durante i Billboard Latin Music Awards 2025, diventando la prima artista italiana a ricevere questo riconoscimento.

Il premio, consegnato da Ozuna, celebra la sua carriera trentennale e il contributo alla musica latina, che l’ha vista diventare una delle figure più riconosciute e rispettate nel panorama internazionale. Il Billboard Icon Award viene assegnato agli artisti che hanno lasciato un segno duraturo nella musica contemporanea, sia per successo artistico che per impatto culturale.

laura pausini: “Essere considerata un’icona mi commuove”

Nel suo discorso di ringraziamento, Pausini ha dichiarato:

“Il fatto di essere considerata un’icona mi fa sentire un diamante raro. Essere italiana e allo stesso tempo sentirmi così latina è un privilegio enorme, possibile solo perché il mondo latino mi ha adottata da quando ero un’adolescente. Mi avete travolta di affetto e questo mi accompagna in ogni palcoscenico e in ogni canzone che canto“.

Ha poi aggiunto:

“Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo percorso e, per la prima volta, anche la Laura testarda e lottatrice che non si è arresa davanti ai no. Dedico questo riconoscimento a tutti gli artisti che mi ispirano ogni giorno e a cui dedicherò il mio prossimo album“.

L’omaggio a Giorgio Armani e il ritorno discografico

Laura è salita sul palco indossando l’ultimo abito disegnato per lei da Giorgio Armani, cui ha dedicato un pensiero personale:

“Lo sento abbracciarmi e sono sinceramente commossa di indossarlo oggi come desiderava lui. Giorgio, mi hai accompagnata da quando ero adolescente fino a questo traguardo. Sei con me, ancora, per sempre“.

Durante la serata ha presentato per la prima volta Mi historia entre tus dedos, versione in spagnolo de “La mia storia tra le dita”, che anticipa il nuovo album Io Canto 2 / Yo Canto 2, in uscita nel 2026 per Warner Music.

Nel corso della Billboard Latin Music Week 2025, Pausini ha svelato le due copertine del progetto:

“Nel 2006 pubblicai “Io Canto / Yo Canto” per rendere omaggio ai miei artisti italiani preferiti. Vent’anni dopo torno con due album, in italiano e in spagnolo, per celebrare sia la canzone d’autore italiana che quella latina. Le cover hanno un filo comune: una spada formata da tre microfoni, simbolo di un concept che svelerò più avanti“.

“Io Canto World Tour 2026/2027”: il ritorno live

Nel 2026 Laura Pausini tornerà anche dal vivo con l’Io Canto World Tour 2026/2027, prodotto da Friends & Partners.

La tournée partirà il 27 marzo da Pamplona per toccare Spagna, America Latina, Stati Uniti, Canada, Italia ed Europa, fino a concludersi nel 2027 con gli show negli stadi italiani.

Tutte le date e le informazioni sui biglietti sono disponibili su www.friendsandpartners.it e sul fan club ufficiale www.laura4u.com.

SPAIN + LATAM LEG

27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena

29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez

2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi

4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena

6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena

10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena

12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena

15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1

22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena

24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui

29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica

2 maggio 2026 – Mexico DF (Messico) @ Arena CDMX

5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara

7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey

10 maggio 2026 – Santo Domingo (Repubblica Dominicana) @ Arena Santo Domingo

14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico

16 maggio 2026 – Miami (Florida) @ Kaseya Center

21 maggio 2026 – Orlando (Florida) @ Kia Center

23 maggio 2026 – Dallas (Texas) @ Texas Trust CU Theatre

28 maggio 2026 – Los Angeles (California) @ Peacock Theater

30 maggio 2026 – Chicago (Illinois) @ Rosemont Theatre

4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum

6 giugno 2026 – New York (New York) @ The Theater @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle

13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena

15 ottobre 2026 – Zurich (Svizzera) @ Hallenstadion

17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena

25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National

27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal

30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia

1 novembre 2026 – Geneve (Svizzera) @ Arena

3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena

6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

BRAZIL

27 febbraio 2027 – Sao Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu

ITALIAN LEG (STADI)

12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio

19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola

3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

9 novembre 2027 – Eboli @ Pala Sele

12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena

14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena

21 novembre 2027 – Goteborg (Svezia) @ Scandinavium

24 novembre 2027 – Amsterdam (Olanda) @ Ziggo Dome

Londra (UK) – To Be Announced

