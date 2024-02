Laura Pausini, l’artista donna italiana con più presenze nelle Billboard Charts

Laura Pausini e le Billboard Charts.

La musica italiana sta vivendo un momento magico dal punto di vista commerciale e di classifiche. Il successo dei brani del Festival di Sanremo, della relativa playlist Spotify e l’ingresso nella Top 100 Billboard Global di Mahmood, Geolier e, prima donna a riuscirci, di Annalisa, ne sono la dimostrazione.

Risultati che arrivano con più facilità oggi in cui lo streaming e la fruizione digitale, gratuita ma anche premium, è alla portata di tutti.

In tal senso ci sono dei predecessori che hanno permesso alla musica italiana di farsi conoscere negli anni passati. Dai recenti Måneskin sino ad Andrea Bocelli e, regina assoluta, ovviamente Laura Pausini.

Alla notizia del nuovo record di Annalisa (vedi qui) in molti ci hanno scritto per sapere se fosse davvero la prima artista donna italiana a raggiungere la Top 100 Global di Billboard, rispondiamo che sì, è la prima a riuscirci.

ora siccome crediamo fortemente che sia giusto che anche le nuove generazioni conoscano quello che noi italiani abbiamo raggiunto, qualsiasi settore si prenda in analisi, e che spesso i risultati raggiunti siano figli del lavoro di chi è arrivato prima, troviamo giusto fare un salto indietro, ma non troppo nel tempo e scoprire i piazzamenti di Laura Pausini nelle classifiche mondiali di Billboard.

Ricordiamo che le classifiche di Billboard tengono conto, dal 2012, dell’acquisto in digitale, lo streaming e l’Airplay radiofonico. Prima dell’epoca del digitale le chart si basavano solo sulle Airplay delle radio.

E parlando della Pausini, artista amatissima in latino America, non si può iniziare dalla Hot Latin Song di Billboard, ovvero la classifica delle canzoni latine di tutti i generi più popolari.

Nella HOT LATIN SONGS la Pausini ha fatto la sua comparsa con ben 22 canzoni. 20 volte con propri singoli e due da ospite (di Andrea Bocelli e Nek). Eccole tutte con la relativa posizione.

2005 Viveme – posizione massima 6 (settimane in classifica 32)

2000 Entre Tu Y Mil Mares – posizione massima 13 (settimane in classifica 26)

2001 Volvere Junto A Ti – posizione massima 11 (settimane in classifica 26)

2005 Como Si No Nos Hubieramos Amado – posizione massima 10 (settimane in classifica 20)

2004 Escucha Atento – posizione massima 17 (settimane in classifica 18)

2008 En Cambio No – posizione massima 28 (settimane in classifica 18)

2014 Se Fue – posizione massima 14 (settimane in classifica 18)

2014 Se fue con Marc Anthony – posizione massima 25 (settimane in classifica 18)

2007 Vive Ya con Andrea Bocelli – posizione massima 20 (settimane in classifica 13)

1996 Las Cosas Que Vives – posizione massima 6 (settimane in classifica 10)

1997 Escucha A Tu Corazon – posizione massima 15 (settimane in classifica 10)

1995 Gente – posizione massima 13 (settimane in classifica 10)

2002 Tan Solo Tu con Nek – posizione massima 36 (settimane in classifica 9)

1995 Amores Extranos – posizione massima 7 (settimane in classifica 8)

1996 Inolvidable – posizione massima 13 (settimane in classifica 7)

1994 La Soledad – posizione massima 22 (settimane in classifica 5)

1995 Se Fue – posizione massima 24 (settimane in classifica 4)

1998 Emergencia De Amor – posizione massima 23 (settimane in classifica 4)

2006 Tu Nombre En Mayusculas – posizione massima 37 (settimane in classifica 4)

2011 Bienvenido – posizione massima 41 (settimane in classifica 4)

2001 Quiero Decirte Que Te Amo – Posizione massima 36 (settimane in classifica 2)

1997 Dos Enamorados – posizione massima 37 (settimane in classifica 1)

I risultati più importanti nelle classifiche di Billboard Globale la Pausini le ha ottenute però con il suo unico disco in inglese, “Surrender” del 2002 dove è arrivata per due volte prima nella Dance Club Songs (pubblicata dal 1976 al 2020 usando le set list dei Deejay per determinare le canzoni più popolari negli Stati Uniti).

2003 If That’s Love (Remixes) – posizione massima 1 (settimane in classifica 15)

2002 Surrender (Remixes) – posizione massima 1 (settimane in classifica 14)

Di recente, nel 2021, Laura è tornata in classifica con “Seen (Io sì)“, brano portante della colonna sonora del film “La vita davanti a sé” che è valso alla cantante il Golden Globe per la migliore canzone.

Con questo pezzo laura è entrata nella chart Adult Contemporary di Billboard (classifica che tiene conto dei generi radiofonici rivolti al pubblico over 30) dove ha stazionato per 8 settimane arrivando alla posizione numero 19.

Questo per quel che riguarda i singoli ma anche gli album di Laura Pausini sono spesso comparsi nella charts di Billboard.

Per esempio Laura Navidad, disco di Natale di Laura Pausini in Spagnolo è comparso nella CLASSICAL ALBUMS dove ha stazionato per 5 settimane arrivando sino alla posizione numero 10 nel 2016, e nella CLASSICAL CROSSOVER ALBUMS (per 5 settimane con posizione massima la 8).

Praticamente tutti i dischi di Laura Pausini in spagnolo sono comparsi nella TOP LATIN ALBUMS, la classifica degli album latini di maggior successo.

In totale 14 dischi dal primo del 1995 sino a “Hazte Sentir” del 2018. Il miglior risultato è stato raggiunto da Similares” del 2015 che arrivò alla posizione numero #6.

Scontato dire che i suoi dischi sono stati presenti anche nella sottocategoria legata ai dischi pop latini, la LATIN POP ALBUMS dove Laura è arrivata per più volte sul podio.

L’artista è stata inoltre presente con i suoi album in queste altre classifica di Billboard USA: HEATSEEKERS ALBUMS, WORLD ALBUMS, oltre che nelle ITALY ALBUMS BILLBOARD e ITALY ALBUMS TOP 100.

Ovviamente la Pausini è apparsa più volte anche nelle classifiche dell’Airplay Radiofonico e in quelle delle vendite digitali di Billboard Usa.

Ecco quali: LATIN AIRPLAY, LATIN DIGITAL SONG SALES, LATIN POP AIRPLAY, TROPICAL AIRPLAY, CANADIAN DIGITAL SONG SALES, WORLD DIGITAL SONG SALES, MEXICO ESPANOL AIRPLAY, , MEXICO AIRPLAY, DANCE SINGLES SALES.