Nuovo record per Amadeus: per la prima volta nell’era di Spotify la playlist di Sanremo è la più ascoltata al mondo

Amadeus lascia il Festival di Sanremo non solo con un eredità difficile da raccogliere per quel che riguarda gli ascolti televisivi ma soprattutto per i risultati discografici con la playlist Spotify della kermesse che per la prima volta è balzato al primo posto delle playlist più ascoltate al mondo.

Le classifiche FIMI diffuse oggi hanno già messo in chiaro le cose per quel che riguarda gli ingressi dei brani in classifica, 25 su 30 canzoni in gara nei primi 25 posti, che per gli album dove troviamo al primo posto la compilation del Festival targata FIMI seguita da Annalisa, Emma, Loredana Bertè e Dargen D’Amico, tutti in top 10.

Un altro grande risultato di Amadeus arriva sul fronte Spotify piattaforma che da anni supporta il Festival con un’apposita playlist. La playlist Sanremo 2024 quest’anno è stata la più ascoltata nel mondo, un traguardo mai raggiunto prima e raggiunto subito dopo la terza serata come comunicato da Spotify.

La Playlist Spotify ufficiale di Sanremo conta un numero impressionante di Follower ad oggi, quasi 900.000 follower.

