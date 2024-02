Annalisa, successo anche all’estero: è la prima donna italiana a sbarcare nella classifica Top 100 Billboard Global

La “Bellissima” alla fine è arrivata anche all’estero: è di poche ore fa la notizia che Annalisa, una delle cantanti di maggior successo dell’ultimo anno e mezzo in Italia, ha avuto l’onore di finire anche in una delle classifiche più prestigiose a livello internazionale.

Annalisa sbarca nella Top 100 Billboard Global

Non era mai accaduto prima d’ora che una delle nostre cantanti raggiungesse un simile traguardo: Annalisa, grazie al singolo sanremese “Sinceramente” (Warner Music Italia) è sbarcata nella Top 100 Billboard Global Chart, la lista delle canzoni che hanno performato meglio in base all’attività di streaming e/o di vendita a livello internazionale pubblicata ogni settimana dalla prestigiosa rivista musicale americana. Per essere precisi, il brano ha già raggiunto la 95° posizione.

L’artista ligure, ad ogni modo, è in buona, anzi ottima compagnia. Per quanto riguarda le sue colleghe donne, infatti, troviamo anche Angelina Mango e la sua “La noia” piazzata in modo onorevole: il pezzo vincitore di Sanremo 2024 si trova infatti al momento in 110° posizione. Chi ha fatto meglio di lei sono stati i suoi compagni di avventura sanremese maschi: Mahmood e la sua “Tuta gold” e Geolier e la sua “I p’ me, tu p’ te” occupano rispettivamente la 52° e 92° posizione della Top 100 Billboard Global.

Annalisa regina delle classifiche

Dopo l’onorevole terzo posto conquistato all’Ariston, “Sinceramente” continua a macinare successi ovviamente anche nelle charts italiane, confermandosi come uno dei brani di maggior successo di questo ultimo festival di Amadeus. Il singolo “Sinceramente” è stato infatti il miglior brano d’esordio di una donna su Spotify in Italia e il quinto a livello globale nel 2024 (prima di lei artiste del calibro di Ariana Grande, Beyoncé e Nicki Minaj); il singolo è stato inoltre il brano vincitore della classifica “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL” 2024, in collaborazione con EarOne, che ha premiato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo.

Credits immagine di copertina: Ufficio Stampa Warner Music Italia