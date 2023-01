Laura Pausini pronta al ritorno: "Quest'anno voglio fare cose che non vi aspettate... si riparte davvero!"

Il 2023 è un anno importante per Laura Pausini che, attraverso i social, allo scoccare della mezzanotte ha scritto ai suoi fan promettendo tante novità e sorprese in questo nuovo anno.

Era il 23 febbraio 1993 quanto Laura saliva per la prima volta sul palco dell’Ariston per presentare come Nuove proposta in gara al Festival di Sanremo la sua La Solitudine. In quel momento in diretta su Rai 1 era collegati circa 15 milioni di telespettatori. Ancora non sapevano che in quel momento stavano assistendo alla nascita della più grande popstar italiana di sempre, vincitrice di un Grammy Awards, diversi Latin Grammy, un Golden Globe e candidata all’Oscar, Tra i tanti riconoscimenti ottenuti in questi trent’anni.

Quindi nel 2023 Laura Pausini festeggia 30 anni di una carriera unica e, proprio il 2023, la vedrà tornare sul mercato discografico con un nuovo album di inediti, il primo dall’uscita di Fatti sentire del 2018. Il primo che la vedrà al lavoro con una “nuova Warner Music Italy” capitanata da Pico Cibelli e con nuove e importanti figure professionali nel suo organico.

Ancora il disco, che vede alla direzione artistica un peso massimo come Jacopo Pesce, non ha una data di uscita anche se si pensa che potrebbe arrivare in autunno (quasi tutti i dischi della Pausini sono usciti a novembre). Quel che è certo è che in ogni caso a partire da fine febbraio partiranno i festeggiamenti per il trentennale di carriera della cantante.

Ecco le parole di Laura Pausini…

“Buon Anno…A un anno di noi! ⭐️

Questo 2023 lo sarà davvero, almeno per me.

E spero anche per voi, che mi avete cambiato la vita in questi quasi quasi quasi 30 anni.

Voglio stare con voi, voglio fare cose che non vi aspettate, voglio cantare, viaggiare, sognare, voglio… e fino a che non ci riuscirò, ci proverò! 💙

Quest’anno passeremo molto tempo insieme: ok.. da adesso si riparte davvero, allacciate le cinture…”