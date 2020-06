Amiche per l’Abruzzo undici anni dopo. Eh sì, sono passati già 11 anni dall’evento solidale ideato da Laura Pausini per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

Un evento unico, tutto al femminile, che ha visto riunite sul palco 42 artiste della musica italiana per una non stop durata un giorno interno nella cornice dello stadio San Siro di Milano.

Dieci anni fa invece usciva il dvd che, grazie ai proventi delle vendite, dava un’ulteriore spinta alle donazioni.

Amiche per l’Abruzzo undici anni dopo…

Laura Pausini, che dell’evento è stata la principale ideatrice e promotrice, oggi ha voluto ricordare quella giornata storica sui social con un video…

“Una giornata incredibile, storica per la musica italiana. Il primo concerto di tutte donne, tutte unite dalla musica e per una raccolta fondi senza precedenti! Quando ho lanciato questa idea mi hanno preso per pazza, perché forse sì, 11 anni fa sembrava una follia! Ma quel sabato 21 giugno 2009, dal primo pomeriggio è stato tutto perfetto: musica live, insieme ad altre 42 cantanti in un San Siro in delirio e sold out da due mesi prima! Aver contribuito con i fondi di questo concerto e del dvd (che usciva esattamente 10 anni fa oggi) a ricostruire i territori dell’Abruzzo colpiti dal terremoto, è uno dei momenti della mia carriera di cui andrò sempre più fiera.“

In chiusura la Pausini ha ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile questo grandissimo evento. Un evento che, diciamocelo pure, mai come oggi deve essere tenuto bene in mente per ricordare al governo quanto la musica non sia solo intrattenimento ma, anzi, spesso diventi il collante per spingere le persone ad aiutare chi è in difficoltà…

“Grazie a tutti quelli che hanno collaborato con il loro canto, il loro lavoro e la loro partecipazione a questo evento, che resta scolpito nei cuori di chi c’era e che ha dimostrato che quando gli eventi hanno un’anima vera e nascono su sentimenti autentici, diventano INDIMENTICABILI. Grazie anche alle RADIO ITALIANE che, per la prima volta nella storia della musica, hanno trasmesso il concerto a reti unificate.

Nel video trovate le specifiche delle donazioni che sono state usate fino all’ultimo centesimo. Siate orgogliosi di voi con noi.

#AmichePerLAbruzzo“

In conclusione non fa mai male ricordare con i numeri quanto Amiche per l’Abruzzo abbia realmente aiutato in maniera concreta: