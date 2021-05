Torna nei negozi “Lato & Fabri”, secondo album in duo di Fabri Fibra nel 2004

Sta per tornare nei negozi di dischi, fisici e digitali, uno dei primi album di Fabri Fibra quando ancora non era partito con la sua sfavillante carriera da solista e faceva parte del duo Uomini di mare.

Lato & Fabri Fibra è il disco che tornerà in vendita dal 14 maggio 2021 per The Saifam Group, uscito originariamente marzo 2004 per Vibrarecords / The Saifam Group, ed è stato l’ultimo progetto del duo formato da Dj Lato (Nicola Latini) e Fabri Fibra (conosciuto all’epoca con il nome di Fabbri Fil).

Uscito come secondo album del duo di Senigallia dopo l’esordio con Sindrome Di Fine Millennio, un progetto presenta 5 tracce spinte e taglienti, prodotte dallo stesso Dj Lato allo studio 114 e le relative strumentali.

Qui a seguire la tracklist dell’album:

Appena chiami, sai che vengo La cosa più facile Non farò mai Anch’io La mia vita Appena chiami, sai che vengo (Instrumental) La cosa più facile (Instrumental) Non farò mai (Instrumental) Anch’io (Instrumental) La mia vita (Instrumental)

Dal 2002 è partita ufficialmente la carriera da solista di Fabri Fibra che, ad oggi, ha pubblicato nove dischi di inediti, un album live, una raccolta tre mixtape e tre EP. Nel 2006 con Tradimento per Fabri Fibra è arrivata la firma con una major, la Universal Music e il grande lancio nella scena nazionale.