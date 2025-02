L’artista che non c’era: aperte le iscrizioni dell’edizione 2025

Inizia l’edizione 2025 del concorso musicale dedicato alla nuova canzone d’autore, L’artista che non c’era. Il premio, ideato e organizzato da L’Isola che non c’era, riparte per la ventiduesima volta.

Il concorso ha carattere nazionale; e il suo scopo preciso è di valorizzare la musica italiana, i suoi compositori ed interpreti, indipendentemente dalla lingua e dal genere proposto. E’ aperto a tutti gli artisti/gruppi, senza nessun limite di età. Inoltre, il termine “canzone d’autore” dev’essere inteso nella sua accezione più ampia, comprendendo tutte le sfaccettature e contaminazioni di questa forma d’arte.

Il premio L’Artista che non c’era 2025 è suddiviso in due categorie:

– GENERALE, riservata a chi canta in italiano, dialetto o lingua internazionale;

– STRUMENTALE, riservata ai compositori che non utilizzano un testo per esprimere la propria creatività.

Le iscrizioni devono essere presentate entro il 23 aprile 2025. La domanda va inoltrata alla redazione della testata L’Isola che non c’era, esclusivamente via email all’indirizzo: lisolachenoncera@gmail.com. Nella domanda bisogna indicare in quale sezione ci si vuole iscrivere. Per leggere il regolamento del premio e maggiori informazioni sulle modalità d’iscrizione, è possibile visitare il sito www.lisolachenoncera.it.

L’artista che non c’era 2025: le selezioni

Partecipando al concorso, gli artisti hanno la possibilità di far conoscere il proprio progetto. La valutazione terrà in considerazione il valore intrinseco dei brani proposti, l’originalità, la capacità di scrittura, l’interpretazione e il potenziale impatto nelle performance live.

I vincitori del premio sono individuati all’esito di un percorso di ascolti e selezioni, ormai consolidato da anni. Dopo un’iniziale valutazione di tutti gli iscritti da parte della redazione de L’Isola, vengono individuati i progetti più interessanti: 40 per la sezione Generale + 10 per la Strumentale. Questi progetti passeranno al vaglio di tutti i redattori, corrispondenti e collaboratori della rivista che individueranno 20 artisti/gruppi per la sezione Generale e 5 per quella Strumentale.

A questo punto, il materiale viene inviato ad una Giuria di Qualità esterna e a tutti gli ex-vincitori del premio, che avranno due settimane di tempo per indicare 10 nomi per la sezione Generale e 2 nomi per la Strumentale. Da questo gruppo di ascolto, formato da circa 200 tra artisti e addetti ai lavori, verranno scelti i finalisti che suoneranno live alla finalissima.

La data della finale è prevista per il 4 luglio 2025, presso il Teatro/Auditorium del CPM Music Institute di Milano (scuola di musica creata e gestita da Franco Mussida).

I PREMI DEL CONCORSO

Anche quest’anno, l’artista/gruppo vincitore della sezione Generale si aggiudica la partecipazione al Tour de L’Isola. Si tratta di un tour di 10 date in 10 diverse città, che garantisce un contributo (omnicomprensivo) di euro 500 per ogni singola data.

L’iniziativa, nata da L’Isola che non c’era, coinvolge una serie di locali sparsi per l’Italia, uniti per dare voce e spazio al vincitore del premio. L’obiettivo è di portare l’artista/gruppo fuori dai suoi contesti territoriali e farlo così conoscere meglio in altre zone d’Italia. L’Artista che non c’era partecipa anche al Bando Nuovo Imaie, che prevede un contributo di 10.000 euro per la realizzazione di almeno 6 date gestite da un’agenzia di booking professionale.

Al vincitore della sezione Strumentale saranno garantite 3 partecipazioni a Festival o Rassegne di importanza nazionale, dove potrà esprimere al meglio il proprio percorso artistico. Le location saranno scelte dopo la proclamazione del vincitore. Ciò, al fine di individuare le situazioni più indicate per lui e le sue caratteristiche.

Per eventuali informazioni, si può scrivere a redazione@lisolachenoncera.it.