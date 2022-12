“L’anno che Verrà” ecco gli ospiti del Capodanno di Rai 1 con Amadeus

L’anno che verrà cast. Torna anche quest’anno la serata evento L’anno che verrà con cui Amadeus ci traghetterà su Rai 1 nel 2023, una serata ricca di ospiti, canori e non.

Lo show quest’anno andrà in onda in onda in diretta da Perugia. Sul palco con Ama anche diversi comici come Nino Frassica, Gabriele Cirilli e Francesco Paolonantoni.

Nel cast ovviamente poi tanti ospiti perché non c’è Capodanno televisivo senza musica (qui trovate gli ospiti del Capodanno in musica di Canale 5 condotto da Federica Panicucci). E tra gli ospiti canori che si esibiranno ci sono anche tre dei cantanti che il prossimo mese di febbraio saranno sul palco dell’Ariston per il quarto Festival di Sanremo guidato da Amadeus.

Ma non solo… sul palco anche alcuni artisti che avrebbero presentato un brano in gara per il Festival senza entrare nei Big in gara. Volete scoprire il cast? Cliccate in basso su continua.