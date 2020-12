L’Anno che verrà il concerto di Capodanno di Rai1 torna il 31 dicembre per salutare quello che da molti italiani, probabilmente tutti, viene considerato come un anno da dimenticare a causa del Covid-19 e delle sue conseguenze.

Mentre Mediaset sceglie di accantonare per quest’anno lo spettacolo analogo, guidato negli ultimi anni da Federica Panicucci, la Rai cambia location per l’evento e lo manderà in onda in diretta con alla guida il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, spalleggiato, per una sana dose di leggerezza, da Nino Frassica.

Lo spettacolo andrà in onda dagli studi Frizzi di Roma. Questa location più ristretta rispetto a quelle degli scorsi anni porterà ovviamente anche ad un numero limitato di cantanti ospiti, una situazione che si risolverà dando loro più spazio. Una cosa che non sarà sicuramente un problema visto che tra loro c’è un vero e proprio mattatore musicale e televisivo.

