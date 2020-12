L’amour toujours è una hit straordinaria. Originariamente uscita nel 1999 è considerato come il più grande successo di Gigi D’Agostino e uno dei pezzi dance più noti e amati. La voce è del cantante britannico-nigeriano Ola Onabule, che interpreta la parte maschile e anche quella femminile.

Il pezzo è ora stato rivisitato grazie al lavoro dei producer Dj Jump e Roby Giordana che hanno coinvolto alcuni artisti della dance anni ’90. Il ricavato del progetto sarà devoluto a Scena Unita, il Fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo.

“Abbiamo deciso di riprendere in mano questa storica cover per unirci in un’unica voce e far sentire che non abbiamo mai smesso di lottare in questo periodo grigio. La scelta de “L’amour toujours” è perché è il brano che racchiude quello che fu il periodo più florido della dance in Italia e nel mondo.”