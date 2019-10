Ha preso il via venerdì 11 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano L’Altra Metà Tour, la nuova tournée di Francesco Renga, 50 date in poco più di due mesi che avrà nel 2020 un’appendice europea (Qui la videointervista di presentazione dell’album L’Altra Metà e Qui quella realizzata a Verona in occasione del Seat Music Awards in cui parla anche del tour).

Il palco si caratterizza per una scenografia semplice e un gioco di specchi che ben si sposa con un effetti visivi dettati da luci colorate e che hanno la funzione di focalizzare e fissare l’attenzione sulle note, sulle parole e sull’interpretazione del cantautore.

La bellezza, i sogni e l’amore sono il filo conduttore di uno show in cui la presenza scenica di Renga è forte e fa la differenza, grazie anche a un rapporto con il pubblico sincero, fatto di sguardi, parole, racconti a cuore aperto.

“Sapete da quanto tempo immaginavo tutto questo? Avevo bisogno di una dimensione come questa. In teatro posso guardare tutti voi negli occhi. Il live è il momento migliore del mio lavoro. Qui tutto diventa un racconto reale. La musica diventa qualcosa di fisico. Questa è l’espressione più speciale della musica. Avete visto quanti specchi? Questo è un modo per permettere di rispecchiare ognuno di noi nella metà dell’altro!”

Queste le parole di Francesco Renga per spiegare il concetto che sta alla base di L’Altra Metà Tour.

“L’amore è il significato più profondo, ma è anche difficile raccontarlo. Ci ho messo molto tempo per capirlo. Lo specchio ci aiuta a riflettere e ci fa capire che la felicità si nasconde proprio dietro di noi. L’altra metà siete voi! Sembrava impossibile, ma l’abbiamo reso possibile! L’altra metà è l’unica in grado di completarvi. Non si può definire l’amore, ma si può cantarlo!”

L’ALTRA METÀ TOUR – SCALETTA

L’altra metà

L’unica risposta

La tua bellezza

Nuova luce

Comete

L’odore del caffé

Migliore

Vivendo Adesso

Ancora di lei

Angelo

A un isolato da te

Ci sarai

Era una vita che ti stavo aspettando

Il bene

Meravigliosa (la luna)

Medley

Dove il mondo non c’è più

L’impossibile

Cambio Direzione

Uomo senza età

Ferro e Cartone

Faccia al muro (la nuda verità)

Un’ora in più

L’amore altrove

Scriverò il tuo nome

Prima o poi

Il mio giorno più bello nel mondo

Guardami amore

Bis

Aspetto che torni

Raccontami

L’ALTRA METÀ TOUR – LE PROSSIME DATE

Francesco Renga durante L’Altra Metà Tour sarà sul palco con Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

Ecco le prossime date del tour prodotto e organizzato da Friends & Partner:

12 Ottobre – Milano – Teatro Degli Arcimboldi

14 Ottobre – Cremona – Teatro Ponchielli

15 Ottobre – Firenze – Teatro Verdi

16 Ottobre – Firenze – Teatro Verdi

18 Ottobre – Borgomanero (NO) – Teatro Nuovo

19 Ottobre – Mestre (VE) – Teatro Toniolo

21 Ottobre – Legnano (MI) – Teatro Galleria

23 Ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

24 Ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

26 Ottobre – Bassano Del Grappa (VI) – Palabassano 2

28 Ottobre – Brescia – Teatro Dis_Play

29 Ottobre – Brescia – Teatro Dis_Play

31 Ottobre – Montecatini (PT) – Teatro Verdi

3 Novembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica

4 Novembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica

5 Novembre – Cesena – Nuovo Teatro Carisport

7 Novembre – Ancona – Teatro Delle Muse

8 Novembre – Sanremo (IM) – Teatro Ariston

9 Novembre – Saint Vincent (AO) – Palais (NUOVA Data)

11 Novembre – Alessandria – Teatro Alessandrino

12 Novembre – Genova – Teatro Carlo Felice

13 Novembre – Grosseto – Teatro Moderno

15 Novembre – Atena Lucana (SA) – Gran Teatro Paladianflex

16 Novembre – Avellino – Teatro Gesualdo

18 Novembre – Napoli – Teatro Augusteo

19 Novembre – Napoli – Teatro Augusteo

21 Novembre – Bari – Teatro Team

22 Novembre – Bari – Teatro Team

23 Novembre – Crotone – Pala Milone

25 Novembre – Palermo – Teatro Golden

27 Novembre – Catania – Teatro Metropolitan

28 Novembre – Marsala – Teatro Impero

1° Dicembre – Lugano – Pala Congressi

2 Dicembre – Berna – Theater National

3 Dicembre – Piacenza – Teatro Politeama

5 Dicembre – Varese – Teatro Openjobmetis

6 Dicembre – Trento – Auditorium Santa Chiara

7 Dicembre – Mantova – Grana Padano Theatre

9 Dicembre – Trieste – Teatro Rossetti

10 Dicembre – Bologna – Europauditorium

12 Dicembre – Torino – Teatro Colosseo

13 Dicembre – Torino – Teatro Colosseo

14 Dicembre – Parma – Teatro Regio

16 Dicembre – Biella – Teatro Odeon

17 Dicembre – Bologna – Europauditorium

19 Dicembre – Reggio Emilia – Teatro Romolo Valli

20 Dicembre – La Spezia – Teatro Civico

22 Dicembre – Sassari – Teatro Comunale

23 Dicembre – Cagliari – Fiera

10 Maggio – Zurigo – Volkshaus

13 Maggio – Bruxelles – La Madeleine

15 Maggio – Parigi – La Cigale

16 Maggio – Londra – O2 Shepherd’s Bush Empire

18 Maggio – Madrid – Teatro Nuevo Apolo

