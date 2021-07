Da “labbra rosse Coca Cola”, frase clou di “Mille” la bibita impazza nei brani dell’estate

Ormai nessuno riesce più a togliersi dalla testa la frase che Orietta Berti canta nel ritornello di Mille, il brano inciso con Fedez e Achille Lauro, già candidato con il suo disco di platino, conquistato in due settimane, ad essere il tormentone dell’estate 2021. La frase ovviamente è Labbra rosse Coca Cola.

Una frase che, abbinata al fatto che il video pubblicizza in maniera esplicita, cosa comunicata da Fedez nel giorno stesso del lancio, il nuovo design della lattina della Coca Cola Zero, ha fatto infuriare il Codacons da sempre molto attento ad ogni mossa del rapper.

Quel che è certo è che la frase è rimasta in testa proprio a tutti tanto che qualche giorno fa la nuova star della serie Netflix Elite, Manu Rios, ha pubblicato su Instagram le foto della sua vacanza a Venezia accompagnandole proprio con la frase “Labbra rossa Coca Cola“.

In molti si sono chiesti il significato della frase al di là della trovata pubblicitaria. La verità è che andando a scavare esistono realmente dei rossetti con marca Coca Cola e che il rosso Coca Cola non è altro che quello classico, molto forte, stile Babbo Natale per intenderci.

La stessa Orietta Berti, intervistata da Il Corriere della Sera ha voluto specificare che non sa che la nota azienda di bibite abbia pagato o meno i tre cantanti, lei compresa (ovvio che sì, aggiungiamo noi) in quanto la situazione è stata gestita in toto da Fedez.

Inoltre la cantante ha sottolineato che esiste il rossetto “rosso Coca-Cola” anche se lei ha preferito mettere nel videoclip quello fucsia in quanto le sta meglio.

Non solo labbra rosso coca cola: Le canzoni estive in cui è citata la bibita…

In realtà Mille non è la sola canzone dell’estate 2021 che cita la nota bibita. Casualità o astuta manovra di marketing? Propenderemmo ovviamente per la seconda ma non possiamo esserne certi.

La Coca Cola viene infatti citata in altre due canzoni italiane. La prima è Movimento lento di Annalisa in duetto con Federico Rossi…

“Ancora un movimento lento

Estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso, coca-cola“

La seconda è Cinema di Samuel e Francesca Michielin:

“Che si attacca al mio cervello

Coca Cola così non mi va

Perché no? Perché no? Vieni qua

Com’è triste la vita in città“

Insomma i Måneskin sono diventati i nuovo testimonial della Pepsi e spopolano in tutto il mondo, ma è la Coca Cola la bibita più citata nella canzoni dell’estate 2021.