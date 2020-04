E’ stato pubblicato il nuovo singolo de La Zero Mea Culpa, uno dei sedici finalisti al Festival della Canzone d’Autore Musicultura 2020 (Ne abbiamo parlato Qui).

Mea Culpa è una moderna ballad che, come già in passato, mescola la lingua italiana a quella napoletana. Un brano che si contraddistingue anche per sonorità che spaziano tra il cantautorato classico, il pop urban e alcuni sprazzi che ricordano la musica popolare partenopea.

Il nuovo singolo de La Zero Mea Culpa è uno struggente racconto tratto da una storia vera.

Un perdono che non arriverà mai e il ricordo di un amore impossibile tra una giovane suora ed un uomo che concepiscono un bambino che non verrà mai alla luce perché lei, per paura e vergogna, deciderà di togliersi la vita.

“Mea Culpa non è la storia della sua fine, ma è la storia del suo viaggio. È la storia del viaggio di ognuno di noi. È la vita presa a morsi, è amore disperato, gioia infinita, paura, rabbia, angoscia di non farcela, grinta, passione, è trasgressione, è libertà, è una samba. Parte, corre, cade, si ferma, si rialza, riparte, piange, ride, ama, odia, spera, spara. Mea Culpa siamo noi, nessuno escluso. Tutti uguali, tutti esseri umani, tutti vivi, tutti fragili, tutti felici, tutti disperati, tutti incazzati, tutti peccatori. Tutti moriamo d’amore, sì. Ma l’amore non può morire, no.”

Così la cantautrice spiega Mea Culpa.

LA ZERO MEA CULPA – IL TESTO

Testo: Manuela Zero, Samuele Foe, Marco Rettani

Musica: Alessandro Manzo, Niccolò Arquilla, Manuela Zero

Segreti nascosti tra la sabbia che scotta negli occhi di vetro

Cucimi gli occhi che non voglio che vedi che cosa c’è dentro

Bevi le lacrime aspetta di piangere ancora una volta poi strappa le pagine di queste favole e prenditi

il merito e pure la colpa

Mea culpa

Non so parlare d’amore

Ma sto morendo d’amore, sì

Come nel fango le viole

Come la neve e il calore

Non so parlare d’amore

Come alla fine le storie

Muoiono tutte d’amore

(Ritornello)

Si può morire d’amor

Si può morire d’amor

Si può morire d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Si può morire d’amore, Sì

Angeli neri che poi non brillano come i diamanti nel buio

Dammi la mano un fiore è nato in un campo di spine vietato

Spostami il velo che voglio guardare per la prima volta asciuga le lacrime assolvi se merito oppure

condanna

Mea culpa

Non so parlare d’amore

Ma sto morendo d’amore, sì

Sì sto morendo d’amore

Mentre l’amore non muore, no

E con l’amore che muore addosso

Io sto morendo per sempre adesso

L’amore addosso

Io muoio adesso

Si può morire d’amor

Si può morire d’amor

Si può morire d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Si può morire d’amò

Si può morire d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Tutti moriamo d’amor

Tutti moriamo d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Tutti moriamo d’amor

Tutti moriamo d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire No

Si può morire d’amor

Si può morire d’amor

Si può morire d’amor

La gente prega

La gente spera

La gente prega ama prega, crer prega, ver prega,

spera prega e mentre prega spara

Si può morire d’amor

Si può morire d’amor

Si può morire d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Si può morire d’amor

Si può morire d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Tutti moriamo d’amor

Tutti moriamo d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Tutti moriamo d’amò

Tutti moriamo d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No

Si può morire d’amor

Si può morire d’amor

Si può morire d’amor

Si può morire d’amore, Sì

Ma l’amore non può morire, No