La Zero: on line “Anche un Uomo”, inedita rilettura del brano di Mina

Dopo aver partecipato a a Sanremo Giovani (Qui la nostra videointervista) e aver lanciato il singolo San Lorenzo per l’estate, La Zero dà vita al progetto Alias, un appuntamento settimanale con la rilettura di storici brani della musica italiana a cui la cantautrice aggiungerà di volta in volta del suo, ma non solo.

Anche un Uomo, brano originariamente portato al successo da Mina, è la canzone scelta da La Zero per avviare il progetto Alias.

Ogni giovedì alle 14.30 la cantautrice pubblicherà un nuovo contenuto artistico sul suo profilo Instagram e sulla IGTV.

Ci sarà spazio per le cover, in parte riscritte e arrangiate in maniera diversa, ma anche canzoni inedite e collaborazioni con artisti musicali anche apparentemente lontani dal suo mondo.

Ciò farà risaltare la capacità di Manuela Zero di adattarsi a diversi registri canori, confrontandosi con generi musicali anche molto distanti, come la trap, il pop e l’indie.

Ogni brano sarà accompagnato da un video che porterà un messaggio diretto e preciso, creando ancora curiosità e stupore.

Come dicevamo in apertura il primo video è già on line (disponibile Qui). Attraverso Anche un Uomo, brano di Mina pubblicato nel 1979, di cui La Zero ha mantenuto il ritornello originale, riscrivendo il resto del testo e donandogli un nuovo arrangiamento con il suo producer, Sedd (Alessandro Manzo).

Nella versione de La Zero Anche un uomo diventa un urlo di libertà dedicato alle donne…

“Libertà di espressione di pensiero, di coscienza

Libertà di amare di scegliere di denunciare…”

Foto dai Social de La Zero