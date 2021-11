Torna La Scapigliatura con l’album “Coolturale”

Venerdì 26 novembre torna La Scapigliatura con un nuovo album di inediti, COOLTURALE, in uscita per Mescal Music con distribuzione Sony Music Italy.L’album è già disponibile in pre-save qui.

Per l’occasione, il duo presenterà live il nuovo lavoro discografico mercoledì 24 novembre presso il Salone14 presso lo YellowSquare di Milano in Via Serviliano Lattuada, 14 a partire dalle ore 21. L’evento, con ingresso gratuito su prenotazione, è inserito all’interno del programma della Milano Music Week 2021.

La Scapigliatura, il nuovo album

Coolturale è stato anticipato da diversi brani; per la precisione da Ios Mykonos, Rincontrarsi un giorno a Milano con Arisa, L’insostenibile leggerezza dell’indie e Gli Indifferenti.

L’album è una fotografia del tempo in cui viviamo, ricco di brani in cui la canzone d’autore incontra sonorità elettroniche e contemporanee, che fanno da sfondo a tematiche personali su cui si innestano riflessioni politiche e culturali.

L’ascolto de La Scapigliatura si presenta come un viaggio, che dalla canzone italiana passa per il pop francese e l’elettronica berlinese, fino a sconfinare nei paesaggi rarefatti del post rock nordeuropeo, creando ambienti sonori vasti e compositi.

Un background internazionale ed eclettico che riflette le molteplici esperienze di vita e lavoro della band.

Conosciamo meglio La scapigliatura

Il progetto musicale è formato dai fratelli Jacopo e Niccolò Bodini. Con il movimento artistico milanese del XIX secolo, da cui prende il nome, La Scapigliatura condivide il caos creativo di capelli e idee. Vincitori della targa Tenco per la miglior opera prima nel 2015, con l’album eponimo La Scapigliatura. Dal 2015 ad oggi, hanno realizzato più di 100 concerti, sui palchi più diversi d’Italia, Francia e Svizzera.