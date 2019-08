La rivoluzione di Morgan parte dallo slogan “Tutto inedito. Tutti i giorni”

Tutto inedito. Tutti i giorni. È questo lo slogan della Rivoluzione di Morgan che partirà Lunedì 19 agosto. Un progetto musicale sfaccettato e tutto da scoprire.

Il cantautore, dopo essere stato coinvolto negli scorsi mesi su tv e giornali in faccende extra musicali, è finalmente pronto per far ascoltare nuovo materiale inedito.

Dopo il boom con i Bluvertigo la carriera da solista di Morgan partì nel 2003 con un album molto amato dalla critica, Canzoni dall’appartamento.

Negli anni successivi si sono quindi alternati omaggi a De André (il rifacimento di Non al denaro Non all’amore né al cielo del 2005) e dischi di cover (Italian songbook Vol.1 e Vol. 2, rispettivamente del 2009 e del 2012).

Nel mezzo una raccolta, Morganicomio del 2010, e l’ultimo album di inediti, Da A ad A uscito nel 2007.

Musicalmente l’artista non si è mai fermato alternando live, in diverse vesti, al ruolo di giudice in televisione (X Factor, di cui detiene il record di vittorie nel mondo, e l’ultima edizione di The Voice of Italy ma anche due edizioni di Amici di Maria De Filippi).

Ora però Morgan annuncia il ritorno musicale con una serie di contenuti inediti e una formula innovativa.

Per ascoltare e vedere tutto quello che il poliedrico cantautore ha in mente basterà da lunedì iscriversi con la propria mail al suo nuovo sito.

Ecco l’annuncio ufficiale:

“Un inedito al giorno. Prodotto dalla creatività quotidiana di Morgan.

Morgan, dopo più di dieci anni tra divulgazione e sperimentazione al servizio del talento, ritorna a pubblicare il suo materiale originale, con una modalità originale, anch’essa frutta del suo lavoro.

Non un disco, un libro, un podcast, un film, un talent, un audiolibro, un poema, un teorema, un proclama, una collezione, una copertina, una colonna sonora, una raccolta di canzone, un’intervista, un’improvvisazione in rima, un’installazione, un’app o qualcos’altro ma tutto questo insieme.

Da oggi all’infinito, tutto inedito, tutti i giorni.”

L’appuntamento è fissato per lunedì sul nuovo sito di Morgan ancora in fase di lancio (dovreste trovarlo qui).

Maggiori informazioni nei prossimi giorni sulle sue pagine social per scoprire tutto sulla rivoluzione di Morgan.

MORGAN I PROSSIMI LIVE

Per chi volesse ascoltare l’artista live questi i prossimi appuntamenti:

22 agosto: Piano Solo – Palazzo D’Auria Secondo – Lucera (FG)

23 agosto: ospite dello Sponz Fest, con la direzione artistica di Vinicio Capossela a Calitri (Avellino)

24 agosto: Morgan & Band – Notte Bianca – San Giorgio (Benevento)

25 agosto 2019: Il classico Morgan – La Versiliana – Marina di Pietrasanta (Lucca)

31 agosto: Morgan & Megahertz – Radicamenti Festival – Mendicino (Cosenza)

5 ottobre: Morgan piano solo M. E. I – Faenza (Ravenna)