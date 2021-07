La Rappresentante di Lista lancia il singolo inedito “Vita” e parte in tour

La Rappresentante di lista Vita testo e significato del nuovo singolo che arriva nel giorno della partenza del tour.

Vita è il titolo della nuova canzone de La Rappresentante di Lista per l’estate 2021 in uscita il 9 luglio 2021 e già in presave qui.

Il nuovo singolo si inserisce nel “percorso” di My Mamma, album in cui curiosità, meraviglia, libertà risuonano sempre.

Il nuovo singolo ruota al ritornello “sei felice o sei complice“, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro.

Cos’è la felicità? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato.

Vita, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica. La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electropop raffinato di DRD in collaborazione con Papa D & Piccola Cobra (già produttori del disco).

Ecco come LRDL racconta il brano:

“VITA è una canzone che sta perfettamente dentro My Mamma. È stata scritta dopo l’uscita del disco, ma in qualche modo ne amplia il discorso. Come in Resistere, come in Amare, come in Alieno, in VITA il ritornello è un vero e proprio inno.

‘Sei felice o sei complice’ è una citazione di una poesia di un poeta palermitano. Nino Gennaro, poeta morto di AIDS nel 1995 a Palermo, gli ultimi anni della sua vita scriveva a mano dei quaderni e li regalava alle persone più care. Qualche anno dopo, io avevo meno di 20 anni, ne trovai una copia in un cassetto di mia madre.

Quelle poesie scritte a mano mi folgorarono. E questa frase iconica ‘O sei felice, o sei complice’ per noi è diventato un vero è proprio slogan. Un motto.

La felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema. In una società che ci ha insegnato quasi esclusivamente a ricordare la paura, la chiusura e le difficoltà, un vero atto di resistenza potrebbe essere quello di tenerci stretti gli attimi di gioia. Rinnovare lo stupore, la curiosità, la meraviglia.“