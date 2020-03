Si avvicinano le 11 di venerdì 20 marzo, il momento in cui per la prima volta le emittenti di tutto il paese si uniranno nell’iniziativa La Radio Per l’Italia (Ne abbiamo parlato Qui).

Le emittenti radiofoniche trasmetteranno l’Inno di Mameli e tre brani che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana, ovvero Azzurro di Adriano Celentano, La Canzone del Sole di Lucio Battisti e Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno.

Al termine della trasmissione radio, tutte le navi della Marina Militare nei diversi porti nazionali suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente. 70 navi in 7 basi navali, per un totale di 5212 uomini e donne facente parte degli equipaggi, suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente, per testimoniare la coesione e la partecipazione di tutti, per superare insieme questa difficile situazione.

Un importante messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione.

LA RADIO PER L’ITALIA – I BRANI

Azzurro

Azzurro porta la firma di Paolo Conte e Vito Pallavicini. Fu inciso la prima volta nel 1968 da Adriano Celentano. Il brano, che raggiunse la vetta in Italia e in Austria, conta numerose cover in Italia e all’estero.

La Canzone del Sole

Nell’immaginario collettivo è il primo brano che ogni aspirante chitarrista impara a suonare, grazie alla sua melodia così semplice, ma efficace. La Canzone del Sole pubblicato nel 1971 in un 45 giri che conteneva Anche Per Te e non fu mai inserito in nessun album. Raggiunse la prima posizione in classifica nel gennaio del 1972.

Nel Blu Dipinto di Blu

E’ il brano italiano più noto nel mondo. Il brano porta la firma di Franco Migliacci e Domenico Modugno e vinse il Festival di Sanremo 1958 nell’interpretazione dello stesso artista di Polignano a Mare e di Johnny Dorelli. Successivamente ottenne il terzo posto all’Eurovision Song Contest.

Nel 1959 vinse due Grammy Awards come Song of the year e Record of the year.