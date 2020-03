Quando alla fine dello scorso anno fu annunciato il progetto Per resistere alle Mode, si creò una forte curiosità nei confronti del 2020 che per La Municipàl significa l’uscita di 5 doppi singoli disponibili in digitale e in vinile 45 giri in tiratura limitata (Ne abbiamo parlato Qui).

E’ ora uscito Quando crollerà il governo / Fuoriposto, il primo tassello di un progetto che metterà a nudo le tante anime del duo musicale formato dai fratelli Carmine ed Isabella Tundo.

Ad accompagnare il nuovo percorso artistico de La Municipàl, ci sarà anche una lunga serie di concerti, il Fuorimoda Tour, del quale sono state annunciate le prime date nei club e che partirà il prossimo 6 marzo da Santa Maria a Vico in Provincia di Caserta.

Quando crollerà il governo parla di amore fraterno. È stata scritta in un momento difficile della band, caratterizzato della distanza tra i fratelli Tundo. Sullo sfondo uno scenario politico precario e decadente che rende ogni emozione più vera e fa capire quanto si abbia bisogno l’uno dell’altro nonostante si finga di essere forti e di stare bene anche da soli.

Fuoriposto, invece, è l’inseguimento del Bianconiglio nella tana profonda. Una parte strumentale sostenuta guida l’ascoltatore nella parte più oscura della nostra solitudine, facendo però capire di essere a proprio agio nell’essere fuori posto. Una strana forma di rassegnazione al capire di stare bene da soli.

LA MUNICIPÀL – FUORIMODA TOUR 2020

Ecco le date del tour nel quale la band porterà dal vivo i nuovi brani, ma anche quelli meno recenti, compresi quelli dell’album Bellissimi Difetti.

06 Marzo | Santa Maria A Vico (CE) | Smav

07 Marzo | Firenze | Viper

08 Marzo | Bologna | Covo

14 Marzo | Lecce | Officine Cantelmo

27 Marzo | Torino | Cap 10100

28 Marzo | Roma | Largo Venue

01 Aprile | Milano | Magnolia

02 Aprile | Parigi | La Boule Noire/Arezzo Wave In Paris

17 Aprile | Sant’egidio Alla Vibrata (TE) | Dejavu

