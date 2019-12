La Municipàl Per resistere alle mode. Dopo il successo del disco Bellissimi difetti, la band annuncia per il 2020 un nuovo e particolare progetto artistico intitolato Per resistere alle mode. Contestualmente lancia le primissime date del Fuorimoda tour in partenza a marzo.

Il 2019 è stato l’anno della consacrazione per la band dei fratelli Carmine e Isabella Tundo. La Municipàl infatti ha raggiunto una media di 160mila ascoltatori mensili su Spotify e superato i 4 milioni di stream, e oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In soli due album e un Ep La Municpàl si è imposta come una delle migliori realtà musicali della propria generazione, ed è solo l’inizio…

La Municipàl per resistere alle mode

All’inizio del 2020 muoverà i suoi primi passi Per resistere alle mode, il nuovo viaggio artistico de La Municipàl, che sarà coprodotto da luovo e Artist First.

Per resistere alle mode rappresenta l’approdo alla consapevolezza di essere Fuorimoda e sentirsi a proprio agio in questa condizione.

Il progetto Per resistere alle mode sarà caratterizzato dalla pubblicazione di 5 singoli in vinile 45 giri, a tiratura limitata e con un forte dualismo tra lato A e lato B di ogni uscita.

Il tutto verrà poi raccolto e diffuso in una “pubblicazione speciale” che racconterà le tante diverse sfaccettature di questo percorso interiore e vedrà la luce nell’autunno 2020.

Il progetto Per resistere alle mode non verrà mai stampato su CD ma proverà piuttosto ad incarnarsi in forme e formati di diffusione non convenzionali.

La Municipàl Il tour

Ad accompagnare il nuovo viaggio artistico ci saranno anche una lunga serie di concerti. Ecco le prime date confermate:

6 marzo | SMAV | Santa Maria a Vico (CE)

7 marzo | VIPER | Firenze

14 marzo | OFFICINE CANTELMO | Lecce

20 marzo | COVO | Bologna

27 marzo | CAP 10100 | Torino

28 marzo | LARGO VENUE | Roma

1 aprile | MAGNOLIA | Milano

2 aprile | LA BOULE NOIRE/Arezzo Wave in Paris | Parigi

17 aprile | DEJAVU | Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

Foto di copertina di Stefania Brovetto