E’ uscito il 16 aprile il doppio singolo Canzone D’addio / Che Cosa Me Ne Faccio Di Noi, nuovo tassello del progetto de La Municipàl Per resistere alle mode.

Il progetto arriva a qualche settimana da Quando crollerà il governo e Fuoriposto, coprodotto da luovo e Artist First, prima parte del progetto che si comporrà di sei doppi singoli in vinile 45 giri, a tiratura limitata e con un forte dualismo tra lato A e lato B di ogni uscita (Ne abbiamo parlato Qui).

Lasciarsi andare come atto d’amore, vomitarsi addosso tutte le cose non dette e la quiete dopo la tempesta: questo il senso di Canzone d’addio / Che cosa me ne faccio di noi. Due brani che compongono una singola unità da ascoltare tutta d’un fiato. Una sensazione di precarietà che ci porta sempre sull’orlo del precipizio, in equilibrio tra passato e presente, tra odio e passione, tra silenzio e rumore.

“Canzone d’addio rappresenta quel momento in cui riesci a trovare le parole, in cui riesci a dire tutte le cose che non sei mai riuscito a esprimere. Vomitare in faccia tutta la verità e lasciarsi andare, a volte, è semplicemente la più grande forma d’amore.”

“Che cosa me ne faccio di noi narra il momento dopo essersi lasciati andare, ripercorrendo i momenti felici ma soprattutto quelli più duri, capendo che tutto quell’odio provato verso l’altra persona è solamente un altro lato di una stessa medaglia.”

LA MUNICIPÀL PER RESISTERE ALLE MODE

Il progetto de La Municipàl Per resistere alle mode è un viaggio interiore attraverso canzoni che mettono a nudo le anime contrastanti della band dei fratelli Carmine e Isabella Tundo.

Il tutto verrà successivamente raccolto e diffuso in una pubblicazione speciale che vedrà la luce nell’autunno 2020.

L’intero progetto non verrà mai stampato su CD, ma si incarnerà in forme e formati di diffusione non convenzionali.

Per resistere alle mode è un ulteriore avvicinamento verso la parte più vera di noi stessi. Un percorso verso la consapevolezza di essere Fuorimoda e sentirsi a proprio agio in questa condizione. Una presa di coscienza che coinvolge l’intero progetto de La Municipàl, che apre ora al nuovo percorso con molte novità, anche di formazione, ma anche un rinnovato approccio stilistico e comunicativo.

Il 6 marzo avrebbe dovuto prendere il via il Fuorimoda Tour, sospeso in seguito alle ordinanze governative per l’emergenza coronavirus.