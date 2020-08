E’ uscito per luovo e Artist First il doppio singolo de La Municipal L’Orsa Maggiore / Al Diavolo, terzo capitolo del progetto Per resistere alle mode (ne abbiamo parlato Quii).

L’Orsa Maggiore / Al Diavolo arriva dopo Quando crollerà il governo / Fuoriposto e Canzone D’addio / Che Cosa Me Ne Faccio Di Noi, rilasciati in digitale e in formato vinile 45 giri a tiratura limitata. In totale i doppi singoli saranno 5 e verranno poi raccolti in una speciale pubblicazione.

L’orsa maggiore e Al diavolo sono due lati della stessa medaglia: dietro la tranquillità c’è sempre un mare in tempesta.

Un sogno confuso, una storia che ritorna a perseguitarci nel momento in cui siamo più vulnerabili, poi un cambio di prospettiva e ambientazione, che sfocia nella parte più oscura e incazzata, in un crescendo liberatorio fatto di ritmiche potenti e chitarre avvolgenti.

LA MUNICIPAL L’ORSA MAGGIORE / AL DIAVOLO

“Un sogno fluttuante tra costellazioni e ricordi di una storia passata, il tutto reso ancora più confuso da una festa tra amici, una festa di quelle distruttive, che ti rimettono in gola tutte le cose lasciate in sospeso, tutti gli amori svaniti per caso.”

“Mandarsi al diavolo come atto liberatorio, parole e suoni veloci e violenti per buttare fuori la rab-bia e tutte le cose non dette.”

LA MUNICIPAL – TOUR ESTATE 2020

“Non mi sembra vero…

Il ritorno ad una quasi normalità, dopo un periodo così difficile per tutti, l’emozione è stata tanta ed era anche la prima del #fuorimodatour con la nuova formazione, un battesimo di fuoco🔥

Grazie a tutti i presenti per averci fatto sentire di nuovo vivi”

Queste le parole postate sui social all’indomani del ritorno sul palco a Corigliano (Le) in occasione del Sei Festival.

Il duo tornerà sul palco il 13 agosto in veste acustica al Locus Festival di Locorotondo (Ba).

