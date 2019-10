E’ ora disponibile il nuovo singolo de La Municipàl Cartoline di Fine Estate, un brano nostalgico, ma che riesce a comunicare sensazioni positive e atmosfere note e riconoscibili nelle quali ci si può rifugiare.

Per La Municipàl Cartoline di Fine Estate arriva a poco più di 6 mesi dall’uscita dell’album Bellissimi Difetti, che non aveva fatto altro che confermare le potenzialità di un duo che ha nella curiosità e nella capacità di emozionare con brani per nulla scontati le proprie caratteristiche più importanti (Qui il nostro articolo di presentazione dell’album e Qui la videointervista realizzata in occasione del Concerto del Primo Maggio).

LA MUNICIPÀL CARTOLINE DI FINE ESTATE

Così Carmine Tundo de La Municipal descrive il nuovo brano Cartoline di fine estate:

“Cartoline di fine estate è un brano scritto parecchi anni fa, rimasto nel cassetto per tanto tempo. Parla di un addio. È una fase di cambiamenti e di addii per La Municipàl e ho deciso di dare al brano lo spazio che non ero riuscito a dargli quando l’ho scritto, inserendolo in B Side, un album molto importante per me per la sua natura indipendente e per il desiderio di recuperare dall’oblio quei brani scritti nel periodo di gestazione de Le nostre guerre perdute.”

LA MUNICIPÀL LIVE

E’ terminata da poco più di una settimana la più recente avventura live de La Municipàl, in questo caso denominata Bellissimi Difetti. Queste le parole del duo:

“Il Bellissimi Difetti Tour è terminato, è stata una grande avventura, mi ha fatto crescere molto e mi ridato quell’emozione che ho avuto scrivendo l’album, quindi il cerchio si è chiuso, lasciandomi peró tanta strada ancora da fare e tante canzoni da scrivere per darvi un nuovo disco che possa essere all’altezza dei precedenti. […] Da ora in poi nuove strade e nuove canzoni!!”

Foto di Barbara Rigon dai Social de La Municipàl