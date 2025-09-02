2 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
2 Settembre 2025

La Messa conferma la propria attitude alla sperimentazione con “Musica Vera” feat Tormento

Con un mix di rock anni '60 e sonorità elettroniche, il brano dà vita a "una miscela nuova, imprevedibile ed esplosiva"

News di Lorenza Ferraro
La Messa Musica Vera feat Tormento
Dopo la pubblicazione di maremaremare e del successivo singolo BAMBINA, La Messa torna con Musica Vera (Time Records) e una collaborazione inedita con una leggenda dell’hip hop italiano,  Tormento, che ha aggiunto al brano una dedica intensa e ricca di sentimento alla musica, quella vera!

In rotazione radiofonica da venerdì 12 settembre, ma già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 5 settembre, il brano conferma l’attitude del duo torinese alla sperimentazione e intreccia sonorità rock anni ’60 e sonorità elettroniche.

Ma non è tutto! Con la sua solita irriverenza, in questo nuovo singolo La Messa ribadisce infatti anche la propria passione per la “musica vera”, giocando con effetti e autotune e riaffermando l’approccio autentico che ha già caratterizzato i precedenti lavori, fino ad arrivare al ritornello, immediato e coinvolgente, dove il due ironizza con il provocatorio “musica vera, no autotune”.

Qual è la musica vera? Era meglio prima? Ce lo siamo domandato scrivendo questo pezzo. Noi, nel dubbio, abbiamo preso in prestito dagli anni ’60 un riff ipnotico di chitarra e un’atmosfera da figli dei fiori. Li abbiamo fusi con cassa dritta, autotune, un basso techno e il rap caldo di Tormento. Il risultato? Una miscela nuova, imprevedibile ed esplosiva”.

La Messa Cover Musica Vera feat Tormento

All Music Italia

