La Messa conferma la propria attitude alla sperimentazione con “Musica Vera” feat Tormento

Dopo la pubblicazione di maremaremare e del successivo singolo BAMBINA, La Messa torna con Musica Vera (Time Records) e una collaborazione inedita con una leggenda dell’hip hop italiano, Tormento, che ha aggiunto al brano una dedica intensa e ricca di sentimento alla musica, quella vera!

In rotazione radiofonica da venerdì 12 settembre, ma già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 5 settembre, il brano conferma l’attitude del duo torinese alla sperimentazione e intreccia sonorità rock anni ’60 e sonorità elettroniche.

Ma non è tutto! Con la sua solita irriverenza, in questo nuovo singolo La Messa ribadisce infatti anche la propria passione per la “musica vera”, giocando con effetti e autotune e riaffermando l’approccio autentico che ha già caratterizzato i precedenti lavori, fino ad arrivare al ritornello, immediato e coinvolgente, dove il due ironizza con il provocatorio “musica vera, no autotune”.

“Qual è la musica vera? Era meglio prima? Ce lo siamo domandato scrivendo questo pezzo. Noi, nel dubbio, abbiamo preso in prestito dagli anni ’60 un riff ipnotico di chitarra e un’atmosfera da figli dei fiori. Li abbiamo fusi con cassa dritta, autotune, un basso techno e il rap caldo di Tormento. Il risultato? Una miscela nuova, imprevedibile ed esplosiva”.