“666 Maleducata” è il nuovo singolo di La Luna. Il brano è in finale al Premio Mia Martini

Torna la cantautrice toscana La Luna con un brano, 666 Maleducata, fuori su tutte le piattaforme digitali per Deep Side Music con la produzione musicale di Fabrizio Federighi.

Ecco come l’artista racconta questo nuovo singolo:

“Avevo bisogno di far uscire un brano che trattasse con leggerezza un tema che credo rappresenti un po’ tutti noi e la nostra parte più ribelle e maleducata spesso soffocata per colpa di paure infondate o del giudizio degli altri. Si parla ovviamente di una maleducazione sana, che nasce da una voglia di riscatto e da un sano egoismo che prende vita nel momento esatto in cui ci si ritrova a soffrire per qualcuno o qualcosa. Conoscere e lavorare con Federighi è stata una scoperta meravigliosa, un uomo con un amore per la musica ed una voglia di meravigliarsi enorme. Doti fondamentali per chi fa il nostro lavoro. E’ un produttore e compositore che vanta collaborazioni importantissime nel mondo della musica italiana, tra queste la sua amicizia con Bigazzi durata anni”.

La Luna ha all’attivo diversi singoli tra cui Siamo Scintille, Biancaneve e Tuo amante in feat. con Vladimir Luxuria. La cantautrice sarà impegnata nelle prossime settimane con diversi appuntamenti. Sarà infatti dal 23 al 26 novembre al teatro di Cittanova per la finalissima del 28esimo Premio Mia Martini. Dal 10 Dicembre inoltre sarà presente una volta al mese al Club Tenco di Sanremo insieme a molti autori di fama nazionale, per collaborare e scambiarsi idee in merito alla storia e alla scrittura della Canzone italiana e dove si esibirà poi a maggio 2023 con i suoi brani.

Il nuovo singolo è stato selezionato anche da “Promuovi la tua Musica” e così il 28 Gennaio 2023 La Luna si esibirà a Milano davanti al direttore artistico di Radio Italia al Teatro Novo.

Un momento particolarmente fortunato che La Luna racconta così: