La InBand feat. i Tropea crea una nuova versione di “Lost in Singapore”

Dalla collaborazione tra la InBand ed i Tropea nasce una nuova versione di Lost in Singapore.

La InBand è il gruppo jazz-rock di AllegroModerato, la cooperativa milanese che da una decina di anni coniuga la disabilità con la Musica.

Durante il lockdown è stato (quasi) impossibile suonare insieme, così è nata l’idea di preparare un nuovo arrangiamento a distanza.

La disponibilità dei Tropea (pajama music for pajama people, cringe-invasion) a collaborare al progetto ha fatto cadere la scelta su Lost in Singapore, uno dei loro brani più gettonati.

Ne è nato un video, realizzato da Prospero Pensa, che in pochi giorni ha realizzato migliaia di visualizzazioni sui social.

Sul sito ufficiale della band è possibile scoprire la nascita di questo curioso nome:

“IN” come integrazione, inclusione, come “stare dentro”.

AllegroModerato InBand è proprio questo: una gruppo musicale con un repertorio che spazia dal jazz al pop rock, dal blues a rivisitazioni di brani classici.

La competenza e la totale autonomia strumentale dei musicisti con disabilità che suonano nella nostra InBand rende inoltre ogni esecuzione uno spettacolo sorprendente oltre ogni aspettativa.

La InBand di AllegroModerato (cinque musicisti con disabilità e quattro tutor) ha frequentato in pochi anni molte situazioni off in varie parti d’Italia.

Ha privilegiato soprattutto i palchi interessati ad emancipare il concetto di disabilità.

È arrivata fino a un grande festival internazionale di Mosca.

Ha collaborato con Babilonia Teatri creando le musiche, poi eseguite in tournée, dello spettacolo Paradiso, approdato persino in Argentina.