La giovane cantautrice Lamine lancia il nuovo singolo “Non esisti”

Lamine lancia il singolo Non esisti che descrive così:

“Degradante, forte, sbagliato. Un amore che ‘non esiste’ e che non ti permette di esistere. Un ragazzo e una ragazza seduti per terra nel bagno di un autogrill che si guardano come se non avessero nient’altro al mondo che i loro stessi occhi. Abbiamo lavorato sulla produzione cercando di ricreare questo senso di solitudine e rabbia, utilizzando dei suoni violenti e scomodi, quasi fastidiosi. La cosa più difficile credo sia stata lavorare così tanto ‘in sottrazione’; ogni elemento che dava calore al pezzo sembrava essere fuori luogo. Abbiamo ridotto tutto all’osso, cestinando scelte che comunque ci piacevano molto per favorire la ‘Crudezza e la Nudità’ del pezzo. Volevo che si avvertisse il disagio di questo tipo di sentimento anche in termini musicali”

Lamine – Non esisti

Non esisti è scritto e composto da Lamine, prodotto e mixato da Simone de Filippis e masterizzato da Giovanni Versari.

Etichetta: Pulp Dischi e Promozione: RC Waves.

L’artwork è a cura di Andrea Ciccorelli ed il progetto grafico è a cura di Lucia Pignataro.

Il brano, disponibile in tutti gli store digitali, racconta di una crisi che si consuma nel bagno di un autogrill.

Una relazione malata e tossica tra due persone profondamente sole che diventano l’uno la gabbia dell’altro, pur essendo convinti di amarsi profondamente.

La dimensione street nasce dall’incontro tra una produzione molto moderna e la voce di Lamine esplosiva ed emotiva, con una chitarra elettrica in primo piano.

Lamine – Biografia

Lamine, nome d’arte di Viviana Strambelli, è attrice e cantautrice.

Nasce ad Erice in Sicilia e trascorre la sua vita fino a diciotto anni in Puglia. Si diploma come attrice professionista presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova.

Lavora per anni nei più importanti teatri italiani; al cinema con Ken Loach, Antonio Albanese, e in numerose serie televisive.

Inizia il suo percorso di autrice di canzoni classificandosi tra i finalisti di Genova per voi.

L’anno dopo, in seguito ad un colloquio con Sony Atv, viene affiancata da Pippo Kaballà e scrive insieme a lui e Francesco Bianconi (Baustelle) una delle sue prime canzoni.

Lamine ha vinto moltissimi premi tra cui: Premio Fabrizio de André 2020, Primo Maggio Next 2020, Premio della critica Fausto Mesolella e Miglior Interpretazione Bianca d’Aponte 2019.

Attualmente vive a Roma dove sta lavorando all’uscita del suo primo album.

Immagini di copertina ed articolo di Luna Romani.