Emma Luci blu. È uscito ieri il nuovo videoclip della cantante, Luci Blu, terzo singolo estratto dall’album Fortuna. La regia del video è curata da Paolo Mannarino che dirige Emma e Alessandro Roja

Una ballad malinconica e delicata, scritta da Davide Simonetta e Simone Cremonini, che per presentarsi al meglio ha utilizzato un videoclip di taglio cinematografico.

EMMA LUCI BLU

Non è una novità vedere Emma protagonista dei suoi video ma in questo figura come interprete grazie alle inquadrature non frontali tipiche dei videoclip e alle poche parti cantate da lei, in questo modo si sottolinea il racconto che evoca la canzone.

La cantante, fresca del ruolo di Anna ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino, sa conquistare il suo pubblico anche in questo breve ruolo. La trama del video è molto semplice, si racconta com’è difficile lasciare andare i ricordi, lasciarli in un luogo lontano, una casa ai confini del mondo, lei da sola arriva per ricordare un’ultima volta il suo amore, poi abbandona tutto…rimangono le luci blu. Quelle luci del ricordo, della malinconia.

Racconta Emma:

“A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero “tua” in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te”

Fortuna Live è l’appuntamento del 25 maggio all’Arena di Verona (biglietti esauriti), una grande occasione per festeggiare insieme al pubblico il suo compleanno e i 10 anni di carriera.

Poi ad ottobre parte FORTUNA LIVE PALASPORT 2020

3 ottobre – JESOLO – Pala Invent (data zero)

5 ottobre – MILANO – Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre – ROMA – Palazzo Dello Sport

13 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

16 ottobre – NAPOLI – Pala Partenope

17 ottobre – BARI – Pala Florio

20 ottobre – CATANIA – Pala Catania

23 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

24 ottobre – TORINO – Pala Alpitour

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita tradizionali.