La carica dei 1465 concerti estivi. Il calendario caldissimo dell’estate dei live in Italia è fuori controllo?

L’estate 2023 è quella del ritorno alla normalità dopo le tre stagioni di Covid che hanno segnato le nostre abitudini.

L’estate 2023 è quella senza distanziamento sociale, quella in cui potremo viaggiare senza mascherina ed accedere liberamente alle location degli eventi. Concerti compresi.

E se l’estate 2022 recuperava due stagioni di forti limitazioni e, con la nostra Mosca Tze Tze (ora in pensione) che immaginava di prendere una settimana di ferie per correre su e giù per l’Italia e battere il Guinness dei Primati dei concerti visti in 7 giorni, quella che sta per iniziare è ancora peggio. LEGGI QUI

Ho cercato di censire tutti i tour di cui ho ricevuto comunicazione prima di scrivere questo articolo, ma, appena credevo di aver terminato, mi arrivano sempre altre mail con nuove date, nuovi calendari, nuovi appuntamenti. E così dal 6 giugno (quando ho iniziato a scrivere questo articolo) i concerti da 1411 sono diventati 1465. Questa volta, però, ho deciso di mettere un punto.

Sto ignorando tutti i comunicati stampa ricevuti dal 13 giugno in poi. Ho aggiornato il mio data base per l’ultima volta il 12 giugno.

Millequattrocentosessantacinque concerti dal 21 giugno al 20 settembre! Quasi 16 concerti al giorno, con un picco di 24 concerti e mezzo al giorno a luglio!!!

Potrete pensare che molti siano di emeriti sconosciuti e, certamente, nella lista completa ci sono dei nomi poco noti al grande pubblico, ma quelli che a luglio faranno più date non sono certamente fra questi!

13 concerti

Rosa Chemical

12 concerti

Madame

Niccolò Fabi

Rhove

Fiorella Mannoia e Danilo Rea

11 concerti

Articolo 31

Ernia

Baustelle

Eros Ramazzotti

Alice

10 concerti

Salmo

Sfera Ebbasta

Bresh

Geolier

Mr.Rain

Lazza

Alborosie

Ho dovuto fare una tabella pivot per censire tutti gli eventi. Ma ormai non è più sufficiente neanche aggiornarla una volta al giorno, ce ne vogliono almeno due. Impensabile farlo a giorni alterni.

Clicca su CONTINUA per continuare a leggere.