Facciamo una foto al concerto e ce ne andiamo... entriamo nei Guinnes World Records?

Vado al concerto a fare la foto.

L’estate 2022 sarà all’insegna dei concerti. Tantissima musica dal vivo come non ricordo mai nella mia vita.

Per ora abbiamo classificato 1632 concerti nei 122 giorni tra giugno e settembre… quasi 13 concerti e mezzo al giorno… tredici dico!

Settecentotrenta 730 solo a luglio, ventitre concerti e mezzo al giorno! Che sono tantissimi!

Così una sera io e Il Direttore ci siamo sentiti e ci è venuta un’idea folle: battiamo il record di concerti visti in un solo giorno… puntiamo al Guinness World Records… sempre che qualcuno non lo abbiamo già fatto.

L’idea è: arriviamo nella location, facciamo la foto sul palco con l’artista e scappiamo via al concerto successivo. Non abbiamo tempo per ascoltare, nemmeno una canzone, ma l’importante è avere immortalato il momento per i social.

Come cantavano Fedez e J-Ax qualche estate fa:

L’importante è condividerlo

non viverlo

Inizialmente pensavamo di concentrarci su una singola giornata, partendo dal Lazio e terminando in Lombardia, in modo da poter andare a dormire a un orario ragionevole a casa, ma, facendo due conti, in questo modo dovremmo chiedere a qualche cantante di fare il live al mattino presto. Infondo tutti fanno i concerti dalle 21 in poi e questo scombussola un po’ i nostri piani.

Per gli spostamenti in auto, avevamo pensato di “assumere” un vecchio collaboratore di All Music Italia che vive a Roma o giù di lì, ma, per diversi motivi oggettivi, non è fattibile.

Così ci possiamo organizzare con il metodo delle poste (o degli hub, se vogliamo essere moderni): i nostri autisti fanno la staffetta… uno ci porta da A a B e, nella location B troviamo il successivo autista che ci porta a C e così via.

Il tutto, però, dovrebbe svolgersi nell’arco di un weekend lungo, almeno. Perché in un solo giorno arriveremmo al massimo a tre eventi.

Per elaborare il percorso, ho iniziato il mio lavoro copiandomi tutte le 144 date del weekend prescelto… che poi non è un weekend ma 4 giorni… e già lì ho avuto le prime difficoltà, perché io sono un po’ una pasticciona. Così mi sono fatta aiutare da un’amica che mi ha mandato una tabella di un foglio di calcolo suddivisa per regioni, città e date.

Per evidenti motivi logistici, abbiamo eliminato le tappe che i cantanti nostrani fanno all’estero, così mi rimangono “solo” 139 eventi tra i quali scegliere. Ecco dove sono:

21 in Lombardia

18 in Toscana

12 in Veneto

I dati sono aggiornati al 14 giugno 2022. Se comunicheranno altri concerti, noi non ci andremo. Perché è già la terza volta che rifacciamo i conti e ci siamo stancate.

Questo è il risultato della tabella che mi ha mandato l’amica mia, che però ha già detto che non ne vuole sapere di accompagnarci in questa follia.

Da qui iniziamo a ragionare su come muoverci.

Nella prossima pagina l’itinerario.