Kimono, in arrivo il nuovo singolo “Piena di Se”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 aprile, “Piena di Se” (Dischi dei Sognatori / distribuito da ADA Music Italy) è il nuovo singolo della vincitrice della 13esima edizione di X Factor Sofia Tornambene, in arte Kimono.

Suonato e prodotto dalla stessa cantautrice e Maestro, in collaborazione con Marco Rettani, il brano è un inno alla bellezza misteriosa della luna, che diventa qui una musa ispiratrice, ed esplora il desiderio e l’emozione di guardarla, riflettendo sul suo fascino etereo, mentre sonorità elettro-pop / indie-pop – accompagnate da un bouncy groove – invitano l’ascoltatore a immergersi in un viaggio emozionale in una notte di luna piena.

kimono, “piena di se”

Kimono conta attualmente poco più di 7 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – “A domani per sempre” con oltre 6 milioni 169 mila stream. Seguono “Ruota Panoramica” con 295 mila stream e “Solo” con quasi 159 mila stream.