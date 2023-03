Nel singolo “Minaccia” Kid Yugi omaggia l’epica “Breaking bad”

Kid Yugi Minaccia significato del testo del nuovo attesissimo singolo fuori da venerdì 3 marzo. Il singolo arriva dopo l’ottimo riscontro del suo primo album, The Globe.

Francesco Stasi, questo il vero nome del rapper pugliese classe 01’, è nato e cresciuto a Massafra in provincia di Taranto.

Nonostante faccia rap fin da adolescente è nel 2022 che pubblica il suo primo singolo, Grammelot. La caratteristica di Kid Yugi è di riuscire a portare un immaginario moderno ma allo stesso tempo ricercato, contraddistinto da citazioni letterarie e cinematografiche nellla sua musica.

Viene notato da Underdog Music e Thaurus Music e con loro ad aprile del 2022 pubblica diversi singoli: SturmUnd Drag, Kabuki e King Lear, a cui ad ottobre segue la collaborazione con Tony Boy e Artie 5ive, brani che hanno anticipato la pubblicazione di The Globe fuori per Underdog Music, Thaurus Music, Virgin Music Italy, Universal Music Italy.

Su di lui, inoltre, si sono espressi positivamente i mesi scorsi sui social artisti come Tedua e Guè e produttori della scena rap italiana come TY1.

Grandi numeri anche per la pubblicazione di un videoclip dove presenta quattro brani inediti all’interno del format culto del rap italiano “Real Talk”: oltre 200.000 visualizzazioni su YouTube in una settimana. La clip è entrata in tendenza nella top10 dei video più visti, divenendo virale anche sulle piattaforme social.

Kid yugi minaccia significato del brano

Anche in questo nuovo brano Kid Yugi miscela nel rap riferimenti letterari e cinematografici. Questa volta il rapper cita una delle serie tv più popolari e amate di sempre, Breaking Bad.

Non ci resta che aspettare venerdè 3 marzo per ascoltare questo nuovo brano in cui unirà nuovamente un liricismo condito con una buona dose di realness.

Kid Yugi minaccia testo e audio

Vado da bruco a farfalla, poi da farfalla a mannaia

Stavo dentro la trappola, ero dietro la topaia

C’è sangue nei fluviali, droga nella grondaia

Io non parlo al gendarme, giro con la gentaglia

Tasche piene di pezzi, nei baggy ho una risaia

Hustle life, hard style, vivo la vita in blind run

Sono grasso come Garfield, mangio solo lasagna

Sono lo scoppio, il Big Bang, il doomsday dei Maya

La voglio come Mariah, non mi piace Zendaya

Sono in un mare di merda, ma sono tranquillo in Kayak

Mi rifornisco in Puglia est, ma c’ho un contatto in Calabria

Al Sud fa caldo assai, sto nel deserto con Shaytan

Lifestyle mi porterà un infarto, un quadruplo bypass

Ketamina mi rende senza ossa come Ívarr

Ho veleno letale, sono uno slime, sono un taipan

Saponette nel saicaf, 3P Gang, siamo on fire

Yo, giornata di caccia

Coltelli nel collo, la carne che si sfilaccia

tra noi c’è una mela marcia

Metà la consumano, l’altra metà si spaccia

Ho vent’anni e già c’ho i tagli in faccia

Sono io la minaccia

Whiskey in goccia dalla borraccia

Faccio mancare l’acqua, rendo il cash carta straccia

Vendevo tutto il giorno, non prendevo la mancia

La guerra mi abbraccia, sono io la minaccia

Canzoni sul prodotto, Eric Clapton

Per fermarmi non puntarmi il ferro

Serve una class action

Sono un incubo in un incubo in un incubo, Inception

Vengo dallo schifo, io non so cos’è fashion

Io non sono un rapper, sono hard come Man-O-War

Guerra, violenza e morte perché qua sembra Westeros

Murder, demoni al mio esodo

Tu vuoi fare il gangsta rap e a malapena sei etero

Una condanna nel garage, un contatto sul Kalash

Bevo venti Whiskey Sour, divento il più savage

Soldi ogni minuto, ogni ora è golden hour

Non è musica, è un trauma, sto carriando Massafra

C so ij e ci si tu e poi vediamo chi muore

Nell’occhio del ciclone, lacrime di ciclope

Lei mi da un bacio di Singapore, la vita di un terrone

Voi vi prendete spaccio, io rischio associazione

Yo, giornata di caccia

Coltelli nel collo, la carne che si sfilaccia

tra noi c’è una mela marcia

Metà la consumano, l’altra metà si spaccia

Ho vent’anni e già c’ho i tagli in faccia

Sono io la minaccia

Whiskey in goccia dalla borraccia

Faccio mancare l’acqua, rendo il cash carta straccia

Vendevo tutto il giorno, non prendevo la mancia

La guerra mi abbraccia, sono io la minaccia