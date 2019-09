Arriverà a ottobre per Sony Music l’atteso nuovo album di inediti di Ketama 126 Kety. Si tratta del quarto album per il rapper romano che ha anticipato Katy con Scacciacani (in collaborazione con Massimo Pericolo prodotto da Crookers e Nic Sarno), uscito lo scorso maggio e già certificato disco d’oro.

Recentemente Ketama 126 è stato protagonista di numerosi featuring che non hanno fatto altro che mantenere alta l’attenzione sul suo nome e sulla sua musica. Il nuovo album Kety risulta, infatti, uno dei più attesi di tutta la seconda parte del 2019.

La scorsa settimana è uscita una particolare collaborazione di Ketama 126. L’artista originario della Capitale ha collaborato con Don Joe e Franco126 nel singolo Cos’è l’amore, nel quale fa capolino anche la voce di Franco Califano in una delle sue ultime registrazioni (Qui il nostro articolo). Poco prima, invece, aveva visto la luce Stay Away, con il feat. di Franco126, Side Baby e Night Skinny.

Alla fine dello scorso anno, invece, Ketama126 ha collaborato con Franco126, Venerus e Gemitaiz per il singolo Senza di Me, singolo estratto dal mixtape QVC8 e scelto per la promozione radiofonica del progetto.

KETAMA 126 KETY

Ancora non sono stati svelati troppi dettagli sull’album di Ketama 126 Kety. Ciò che è certo è che ci saranno dei featuring e che non cambierà l’approccio urban al genere, con un linguaggio che ha fatto scuola. Un progetto dai testi diretti e crudi e con sonorità create da alcuni dei migliori producer della scena contemporanea che hanno deciso di appoggiare il progetto e di spendersi in prima persona.

Foto dai Social di Ketama 126