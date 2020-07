Katherine Jenkins e Alberto Urso, un inedito duetto per lanciare Cinema Paradiso, il nuovo album del mezzosoprano gallese.

Sarà disponibile da venerdì 3 luglio il nuovo album di Katherine Jenkins, l’artista di fama internazionale che ha scelto di reinterpretare alcuni dei temi più importanti e suggestivi dei film che hanno scritto la storia del cinema.

Il primo singolo estratto dal progetto è la titletrack Cinema Paradiso, tema del celebre film di Giuseppe Tornatore scritto da Ennio e Andrea Morricone. Il brano è stato registrato da Katherine Jenkins e Alberto Urso lo scorso gennaio a Londra.

Un bel traguardo per il vincitore di Amici 2019, reduce dal Festival di Sanremo 2020 e dal singolo Quando Quando Quando in duetto con J-Ax, presentato ad Amici Speciali (Ne abbiamo parlato Qui).

KATHERINE JENKINS E ALBERTO URSO

Cinema Paradiso fa parte della colonna sonora del capolavoro che permise a Giuseppe Tornatore di vincere il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1989 e l’Oscar per il miglior film straniero.

Nel nuovo album Katherine Jenkins interpreta alcuni dei temi più celebri del cinema. 15 canzoni indimenticabili per rivivere le emozioni del grande schermo.

Ecco la tracklist:

1 – When You Wish Upon A Star (”Pinocchio”)

2 – Merry Christmas Mr. Lawrence (Somewhere Far Away) (”Merry Christmas Mr. Lawrence”)

3 – Cinema Paradiso (”Nuovo Cinema Paradiso”) feat. Alberto Urso

4 – I’ll Never Love Again (“A Star Is Born”)

5 – Moon River (”Colazione da Tiffany”)

6 – Singin’ In The Rain (“Singin’ In The Rain”)

7 – West Side Story (Somewhere/Tonight) (”West Side Story”) feat. Luke Evans

8 – Danny Boy (‘Memphis Belle”)

9 – Schindler’s List (”Schindler’s List”)

10 – The Rose (”The Rose”) feat. Patrick Hamilton

11 – May It Be (”Lord Of The Rings”)

12 – Here’s To The Heroes (‘Dances With Wolves”)

13 – The Rose (”The Rose”) feat. Shaun Escoffrey & Patrick

14 – Merry Christmas Mr. Lawrence (Somewhere Far Away) (”Merry Christmas Mr. Lawrence”) feat. Sarah Àlainn

15 – Cinema Paradiso (”Nuovo Cinema Paradiso”)