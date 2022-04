Michele dei Karakaz si spoglia nella copertina di “Carne”, il primo EP della band di X Factor

A distanza di quattro mesi dall’esperienza a X Factor 2021 è uscito l’1 aprile per Epic / Sony, Carne, il primo EP del progetto musicale dei Karakaz.

Nati da un’idea del frontman, Michele. L’artista già ad 8 anni suona la batteria e nel 2019 da vita ad un progetto da solista in cui compone, arrangia e registra la voce e tutti gli strumenti.

Ma per X Factor con lui sul palco ci sono Luigi, Massimo e Sebastiano… i Karakaz. Il nome della band è un omaggio al nonno di Michele partito da giovane per Caracas per cercare di costruirsi un futuro.

Nel talent show Sky la band ha presentato l’inedito Useless ma anche cover come Satisfaction di Benny Benassi e Out of Control dei The Chemical Brothers, conquistando Hell Raton che li ha voluto con lui ai live.

Karakaz Carne, il primo EP

Carne è composto da 7 tracce che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio di suoni duri e diretti tipici, crudeli, come amano definirli i Karakaz. La produzione si contraddistingue per le chitarre forti ed energiche che riprendono atmosfere post-punk reinterpretandole e miscelando tra loro generi diversi, creando un suono inedito e personale.

Il tema ricorrente di Carne è il buio che compare frequentemente nei testi dell’EP, racconti e riflessioni che ben si sposano con il tessuto sonoro dei brani ricco di distorsioni e sperimentazioni.

Questa la TRACKLIST del progetto…

Pelle Amore carnale Rotto dentro Chiodi di garofano Buio Agonia Eroi

La band lo presenta così…

CARNE, è il nostro primo Ep: è un disco sincero, reale, vissuto dal protagonista in tutti i suoi angoli bui. È un disco intenso, sporco di emozioni che fanno a pugni tra di loro, frenetico, agonizzante ma trionfante nel suo dramma.

E’ anche un disco che fa del dolce l’amaro e dell’amore il dolce, è un disco di Buio, Agonia, Pelle, Carne, Amore e Violenza. CARNE è un Ep nudo, assaporatelo con dolcezza.